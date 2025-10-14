«Deal»: Eίπε «ναι» σε 8.000 ευρώ και καρδιοχτύπησε η 30χρονη Νικόλ Συμεωνίδη με ρίζες από το Αγρίνιο!

Βιάστηκε να σταματήσει στα 8.000 ευρώ η 30χρονη Νικόλ Συμεωνίδη, με μαμά από το Αγρίνιο και με μπαμπά που μεγάλωσε έως τα 8 στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου, παίζοντας στο «Deal» του Alpha TV μετά από 30 επεισόδια.

Έχει άλλες δύο αδελφές, μεγαλύτερες (38 και 34 ετών με τέσσερα παιδιά η μεσαία) ενώ η ίδια διαθέτει τρία τετράποδα (δύο σκυλάκια κι ένα γατάκι).

Σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή δεν είναι παντρεμένη αλλά έχει σχέση για 10 χρόνια με τον Άκη και συζούν μαζί τα δύο τελευταία.

Είναι υπεύθυνη εδώ και μία δεκαετία σε ένα κατάστημα Εστίασης και πριν 3 χρόνια αποφάσισε να ανοίξει μια δικιά της εταιρεία διαχείρισης ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας.

Δήλωσε συμμετοχή στο επιτυχημένο τηλεπαιχνίδι μη έχοντας κάποιον συγκεκριμένο στόχο, αν κι θέλει να κάνει ένα ταξίδι στη Νορβηγία, στο βορειότερο σημείο της Ευρώπης.

Με τις 8.000 ευρώ μπορεί να πραγματοποιήσει το όνειρό της όμως κατάλαβε εκ των υστέρων πως βιάστηκε να σταματήσει τη στιγμή που θα μπορούσε να είχε πάρει 18 ή ακόμη και 35 χιλιάδες ευρώ!