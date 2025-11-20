Δασκάλα κατήγγειλε 6χρονο μαθητή ότι τη θώπευσε – Την άγγιξε για να της δείξει τη ζωγραφιά του

Ένα πρωτοφανές περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου, όταν δασκάλα κατήγγειλε στην Αστυνομία 6χρονο μαθητή ότι τη θώπευσε, επειδή την άγγιξε για να της δείξει τη ζωγραφιά του.

Η εκπαιδευτικός ενημέρωσε αρχικά τον διευθυντή του σχολείου, αναφέροντας ότι το 6χρονο παιδί την «θώπευσε» μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Παρότι ο διευθυντής προσπάθησε να ηρεμήσει την εκπαιδευτικό και να διαχειριστεί το θέμα χωρίς υπερβολές, δύο ημέρες αργότερα η δασκάλα προσέφυγε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, όπου υπέβαλε επίσημη καταγγελία.

Η αστυνομία κατέγραψε το περιστατικό και κάλεσε τους γονείς του παιδιού για ενημέρωση. Οι γονείς κινήθηκαν άμεσα, υποβάλλοντας αναφορά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κορινθίας, η οποία αποφάσισε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ). Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, η δασκάλα θα απομακρυνθεί προσωρινά από το σχολείο και θα τοποθετηθεί στο 3ο Δημοτικό Λουτρακίου και στο σχολείο της Περαχώρας.

Ο διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημήτρης Ντρίμερης, διευκρίνισε ότι πρόκειται για δασκάλα εικαστικών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το περιστατικό συνέβη όταν μαθητής πλησίασε τη δασκάλα για να της δείξει τη ζωγραφιά του και την ακούμπησε κατά τη διάρκεια της επίδειξης.

Πηγή: npress.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi