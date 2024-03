Δανία εναντίον Ελλάδας: Τα δεδομένα για τη μάχη της 15ης θέσης

Με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να προκρίνονται στους “8” του Europa Conference League η χώρα μας είδε τις ελπίδες της για άνοδο στην κατάταξη της UEFA και κατάκτηση ενός ακόμα ευρωπαϊκού εισιτηρίου να αναπτερώνονται.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το “Football Rankings“, η Ελλάδα έχει πλέον 8% πιθανότητες να φτάσει έως και την 15η θέση του coefficient των χωρών. Το συγκεκριμένο ποσοστό ήταν σημαντικά χαμηλότερο του 1% το πρωί της Τετάρτης (13/3). Ο… αντίπαλός μας σε αυτήν τη “μάχη” είναι η Δανία (92%), της οποίας οι ομάδες έχουν αποχαιρετήσει οριστικά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η χώρας μας υπολείπεται κατά 1.925 βαθμούς των Σκανδιναβών, όμως η ανατροπή δεν είναι απίθανη. Για την ακρίβεια, υπάρχουν τρία -κύρια- σενάρια που μπορούν να την καταστίσουν πραγματικότητα. Υπενθυμίζουμε ότι κάθε νίκη, είτε του Ολυμπιακού είτε του ΠΑΟΚ, δίνει στη χώρα μας 0.400 βαθμούς. Ωστόσο, η πρόκριση στα ημιτελικά για καθέναν από τους δύο δίνει επιπλέον μπόνους 0.200 βαθμών, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον τελικό.

Τα σενάρια:

To secure Top 15 and two UCL spots:

Denmark – 92%

Greece – 8%

Greece need four more wins:

Olympiacos vs Fenerbahçe

(in SF vs: Aston Villa vs Lille)

Club Brugge vs PAOK

(in SF vs: Viktoria Plzeň vs Fiorentina)

