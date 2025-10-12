Δανία - Ελλάδα 3-1: Στοπ στα όνειρα για Μουντιάλ 2026 μετά την ήττα στην Κοπεγχάγη
Η Εθνική ποδοσφαίρου έβαλε τον πήχη ψηλά, μετά τη νίκη επί της Λευκορωσίας (5-1) στην πρεμιέρα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026, αλλά στη συνέχεια δεν μπόρεσε να δείξει συνέπεια και σταθερότητα. Η Δανία τη νίκησε τόσο στο “Καραϊσκάκης” (0-3) τον Σεπτέμβριο, όσο και το βράδυ της Κυριακής (12.10.2025) στη Κοπεγχάγη (3-1), ενώ στο ενδιάμεσο η Σκωτία επικράτησε με 3-1 στη Γλασκώβη. Έτσι, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς “μέτρησε” 3 σερί ήττες στο 3ο όμιλο και -σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα αποτελέσματα- αποκλείστηκε μαθηματικά από τα τελικά της διοργάνωσης.
Το 1-0 των Δανών ήρθε από απίθανο “δώρο” του Ζαφείρη, στο 2-0 η Εθνική “πληγωθήκαμε” πάλι σε στατική φάση, ενώ στο 3-0 υπήρξε λάθος και “δώρο” από τον Κουλιεράκη. Έτσι, η… ιστορία έγραψε μια ακόμα αποτυχημένη προσπάθεια της γαλανόλευκης, για πρόκριση σε μια μεγάλη διοργάνωση, χωρίς όμως να “σβήνουμε” το γεγονός πως η ομάδα έδειξε καλύτερη αγωνιστική εικόνα, παίζοντας θελκτικό ποδόσφαιρο και αφήνοντας υποσχέσεις για το μέλλον. Ο Τζόλης σημείωσε το μοναδικό γκολ της γαλανόλευκης στην Κοπεγχάγη, το πρώτο που δέχεται η Δανία σε αυτή τη διαδικασία.
Το παιχνίδι
Η Εθνική ποδοσφαίρου προσπάθησε να “σοκάρει” τη Δανία με την εκκίνηση του αγώνα. Στα 38 δευτερόλεπτα από τη “σέντρα” του ματς ο Καρέτσας έβγαλε την μπαλιά από δεξιά και ο Τσιμίκας δεν μπόρεσε να σκοράρει με το δεξί, στο δεύτερο δοκάρι.
Η Δανία ξεπέρασε άμεσα την πίεση της Εθνικής και επιτέθηκε, κυρίως από τα δεξιά, με τον Ίσακσεν να παίρνει αρκετές μπαλιές. Κάτι ανάλογο όμως έγινε και από την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, παίζοντας από τη δεξιά πτέρυγα, με τους Καρέτσα, Ρότα και Ζαφείρη να συνεργάζονται και να προσπαθούν να βρουν τον Ιωαννίδη.
Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε πολύ καλά στην πίεση των Δανών στο χώρο του κέντρου και παράλληλα είχε ψύχραιμο build-up και τις κάθετες στον κενό χώρο. Στο 14′ ο Τζόλης έβγαλε την κάθετη για τον Ιωαννίδη, ο Έλληνας επιθετικός έφυγε γρήγορα στην κόντρα και μπήκε στην περιοχή, αλλά δεν έκανε καλό κοντρόλ και έτσι κόπηκε από τον Άντερσεν. Λίγο μετά (17′) Ο Μπακασέτας έκανε την κάθετη στον κενό χώρο για τον Τζόλη και ο Έλληνας επιθετικός -πριν κλειστεί- έκανε το σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, αλλά η μπάλα έφυγε εκτός εστίας.
Σε ολόκληρο το πρώτο 20λεπτο, οι Δανοί είχαν μόνο ένα σουτ του Ίσακσεν προς την εστία της Εθνικής (10′), με τον Βλαχοδήμο να μπλοκάρει εύκολα. Στο 21′ όμως, δεν άφησαν την ευκαιρία την ευκαιρία που τους παρουσιάστηκε χαμένη και το “δώρο” που δέχθηκαν. Ο Κρίστενσεν έπαιξε κάθετα, ο Ζαφείρης έκανε λάθος προσπαθώντας να γυρίσει την μπάλα στον Βλαχοδήμο και ο Χόιλουντ το εκμεταλλεύτηκε τσιμπώντας την μπάλα με το αριστερό για το 1-0.
Έχοντας πετύχει από το… πουθενά το 1-0, η Δανία άφησε την μπάλα στα πόδια της Εθνικής ποδοσφαίρου και πίεσε αποτελεσματικά στο χώρο του κέντρου, με σκοπό να κλέψει την μπάλα και να “χτυπήσει” στην κόντρα. Στο 30′ πάντως, απείλησε με μακρινό σουτ του Κρίστενσεν, με τον Βλαχοδήμο να διώχνει δύσκολα.
Πριν βγει το πρώτο ημίχρονο και σε ένα καταστροφικό λεπτό, η Εθνική ποδοσφαίρου δέχθηκε δυο γκολ! Στο 40′ ο Ντάμσκγαρντ εκτέλεσε το κόρνερ από αριστερά και ο Άντερσεν ελευθερώθηκε από τον Τζόλη, πήδηξε ψηλότερα από όλους και νίκησε την ελληνική άμυνα και τον Βλαχοδήμο για το 2-0. Στο αμέσως επόμενο λεπτό, ο Κουλιεράκης έκανε λάθος γύρισμα με το κεφάλι προς τον Βλαχοδήμο, ο Φρόχολντ έκλεψε και έστρωσε στον Ντάμσγκαρντ για το 3-0.
Η Δανία μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, έχοντας μεγάλη σιγουριά στις κινήσεις της. Η Εθνική δεν μπόρεσε να βγει με αξιώσεις μπροστά και όσο περνούσαν τα λεπτά, έπαιζε όλο και πιο αμυντικά. Στην επίθεση, Καρέτσας, Τζόλης, Μπακασέτας και Ιωαννίδης δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα. Σε πολλές περιπτώσεις, η μπάλα δεν έφτανε καν προς τη μεριά τους.
Στο 62′ ο Βλαχοδήμος έκανε μια μεγάλη επέμβαση. Η μπάλα έφτασε στον Ίσακσεν που πλάσαρε με το αριστερό εντός περιοχής, η μπάλα κόντραρε στον Κουλοεράκη και πήρε ύψος, με τον πορτιέρε της Ελλάδας να εκτινάσσεται και να διώχνει σε κόρνερ.
Η Εθνική άρχισε να “πατάει” πιο καλά και στο 63′ έφτασε στο γκολ. Από κλέψιμο στον χώρο του κέντρου και πολύ ωραία ενέργεια του Ιωαννίδη που τράβηξε παίκτες πάνω του, ο Έλληνας επιθετικός έδωσε την κατάλληλη στιγμή στον Τζόλη που κεραυνοβόλησε τον Σμάιχελ μέσα από τη μεγάλη περιοχή για το 3-1.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε τετραπλή αλλαγή (Παυλίδης, Κωνσταντέλιας, Σιώπης και Μασούρας στις θέσεις των Ιωαννίδη, Καρέτσα, Μασούρα, Κουρμπέλη και Μπακασέτα). Παίζοντας με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, η Ελλάδα άγγιξε ένα νέο γκολ στο 69′, με τον Σμάιχελ να κάνει μεγάλη επέμβαση σε σουτ του Κωνσταντέλια.
Βλέποντας την Ελλάδα να έχει κερδίσει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, ο Ρίμερ προχώρησε σε αλλαγές, για να ανακτήσει και πάλι τον έλεγχο (Μπίερεθ και Έρικσεν στις θέσεις των Χόιλουντ και Ντάμσγκαρντ). Στο 79′ όμως η Εθνική ποδοσφαίρου έχασε τεράστια ευκαιρία για να πετύχει ένα ακόμα γκολ. Ο Παυλίδης πλάσαρε από τα δεξιά της περιοχής, έπειτα από κάθετη του Κωνσταντέλια, με τον Άντερσεν να διώχνει πάνω στη γραμμή με το κεφάλι.
Ακολούθησαν δυο δοκάρια για τη Δανία μέσα σε δυο λεπτά, με τους Άντερσεν και Ρότα (σε προσπάθεια να απομακρύνει, σε εκτέλεση φάουλ), φάσεις που ήταν και οι τελευταίες του αγώνα.
Οι συνθέσεις του αγώνα:
ΔΑΝΙΑ: Σμάιχελ, Άντερσεν, Βέστεργκαρντ, Κρίστιανσεν, Μάϊλε, Νόργκαρντ, Φρόχολντ (90’+2′ Ο΄ Ράιλι), Χιούλμαντ, Ίσακσεν (75′ Ντόργκου), Ντάμσγκαρντ (70′ Έρικσεν), Χόιλουντ (70′ Μπίερεθ).
ΕΛΛΑΔΑ: Βλαχοδήμος, Τσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρότα, Κουρμπέλης (64′ Σιώπης), Ζαφείρης, Μπακασέτας (64′ Παυλίδης), Καρέτσας (64′ Μασούρας), Τζόλης, Ιωαννίδης (64′ Κωνσταντέλιας).
Διαιτητής: Μάικλ Όλιβερ (Αγγλία)
Βοηθοί: Στιούαρτ Μπαρτ (Αγγλία), Τζέιμς Μενβάρινγκ (Αγγλία)
Τέταρτος: Τζον Μπρουκς (Αγγλία)
VAR: Τζάρεντ Τζιλέτ (Αυστρία)
AVAR: Στιούαρτ Άτγουελ (Αγγλία)
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:
Σκωτία – Λευκορωσία 2-1
Δανία – Ελλάδα 3-1
Η βαθμολογία του ομίλου:
1. Δανία 10 (12-1)
2. Σκωτία 10 (7-2)
3. Ελλάδα 3 (7-10)
4. Λευκορωσία 0 (2-15)
Η επόμενη (5η) αγωνιστική (15/11):
Ελλάδα-Σκωτία (21:45)
Δανία-Λευκορωσία (21:45)
Πηγή: newsit.gr
Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi