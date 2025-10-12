Δανία - Ελλάδα 3-1: Στοπ στα όνειρα για Μουντιάλ 2026 μετά την ήττα στην Κοπεγχάγη

Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε οδυνηρή ήττα 3-1 από τη Δανία στην Κοπεγχάγη, με καταστροφικό πρώτο ημίχρονο να «σφραγίζει» τον αποκλεισμό από τα τελικά του Μουντιάλ 2026.

Η Εθνική ποδοσφαίρου έβαλε τον πήχη ψηλά, μετά τη νίκη επί της Λευκορωσίας (5-1) στην πρεμιέρα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026, αλλά στη συνέχεια δεν μπόρεσε να δείξει συνέπεια και σταθερότητα. Η Δανία τη νίκησε τόσο στο “Καραϊσκάκης” (0-3) τον Σεπτέμβριο, όσο και το βράδυ της Κυριακής (12.10.2025) στη Κοπεγχάγη (3-1), ενώ στο ενδιάμεσο η Σκωτία επικράτησε με 3-1 στη Γλασκώβη. Έτσι, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς “μέτρησε” 3 σερί ήττες στο 3ο όμιλο και -σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα αποτελέσματα- αποκλείστηκε μαθηματικά από τα τελικά της διοργάνωσης.

Το 1-0 των Δανών ήρθε από απίθανο “δώρο” του Ζαφείρη, στο 2-0 η Εθνική “πληγωθήκαμε” πάλι σε στατική φάση, ενώ στο 3-0 υπήρξε λάθος και “δώρο” από τον Κουλιεράκη. Έτσι, η… ιστορία έγραψε μια ακόμα αποτυχημένη προσπάθεια της γαλανόλευκης, για πρόκριση σε μια μεγάλη διοργάνωση, χωρίς όμως να “σβήνουμε” το γεγονός πως η ομάδα έδειξε καλύτερη αγωνιστική εικόνα, παίζοντας θελκτικό ποδόσφαιρο και αφήνοντας υποσχέσεις για το μέλλον. Ο Τζόλης σημείωσε το μοναδικό γκολ της γαλανόλευκης στην Κοπεγχάγη, το πρώτο που δέχεται η Δανία σε αυτή τη διαδικασία.

Το παιχνίδι

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε τετραπλή αλλαγή (Παυλίδης, Κωνσταντέλιας, Σιώπης και Μασούρας στις θέσεις των Ιωαννίδη, Καρέτσα, Μασούρα, Κουρμπέλη και Μπακασέτα). Παίζοντας με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, η Ελλάδα άγγιξε ένα νέο γκολ στο 69′, με τον Σμάιχελ να κάνει μεγάλη επέμβαση σε σουτ του Κωνσταντέλια.

Βλέποντας την Ελλάδα να έχει κερδίσει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, ο Ρίμερ προχώρησε σε αλλαγές, για να ανακτήσει και πάλι τον έλεγχο (Μπίερεθ και Έρικσεν στις θέσεις των Χόιλουντ και Ντάμσγκαρντ). Στο 79′ όμως η Εθνική ποδοσφαίρου έχασε τεράστια ευκαιρία για να πετύχει ένα ακόμα γκολ. Ο Παυλίδης πλάσαρε από τα δεξιά της περιοχής, έπειτα από κάθετη του Κωνσταντέλια, με τον Άντερσεν να διώχνει πάνω στη γραμμή με το κεφάλι.

Ακολούθησαν δυο δοκάρια για τη Δανία μέσα σε δυο λεπτά, με τους Άντερσεν και Ρότα (σε προσπάθεια να απομακρύνει, σε εκτέλεση φάουλ), φάσεις που ήταν και οι τελευταίες του αγώνα.

 

Οι συνθέσεις του αγώνα:

ΔΑΝΙΑ: Σμάιχελ, Άντερσεν, Βέστεργκαρντ, Κρίστιανσεν, Μάϊλε, Νόργκαρντ, Φρόχολντ (90’+2′ Ο΄ Ράιλι), Χιούλμαντ, Ίσακσεν (75′ Ντόργκου), Ντάμσγκαρντ (70′ Έρικσεν), Χόιλουντ (70′ Μπίερεθ).

ΕΛΛΑΔΑ: Βλαχοδήμος, Τσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρότα, Κουρμπέλης (64′ Σιώπης), Ζαφείρης, Μπακασέτας (64′ Παυλίδης), Καρέτσας (64′ Μασούρας), Τζόλης, Ιωαννίδης (64′ Κωνσταντέλιας).

Διαιτητής: Μάικλ Όλιβερ (Αγγλία)

Βοηθοί: Στιούαρτ Μπαρτ (Αγγλία), Τζέιμς Μενβάρινγκ (Αγγλία)

Τέταρτος: Τζον Μπρουκς (Αγγλία)

VAR: Τζάρεντ Τζιλέτ (Αυστρία)

AVAR: Στιούαρτ Άτγουελ (Αγγλία)

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:

Σκωτία – Λευκορωσία 2-1

Δανία – Ελλάδα 3-1

Η βαθμολογία του ομίλου:

1. Δανία 10 (12-1)

2. Σκωτία 10 (7-2)

3. Ελλάδα 3 (7-10)

4. Λευκορωσία 0 (2-15)

Η επόμενη (5η) αγωνιστική (15/11):

Ελλάδα-Σκωτία (21:45)

Δανία-Λευκορωσία (21:45)

Πηγή: newsit.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi

12 Οκτ 2025

