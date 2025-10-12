Δανία - Ελλάδα 3-1: Στοπ στα όνειρα για Μουντιάλ 2026 μετά την ήττα στην Κοπεγχάγη

Η Εθνική ποδοσφαίρου προσπάθησε να “σοκάρει” τη Δανία με την εκκίνηση του αγώνα. Στα 38 δευτερόλεπτα από τη “σέντρα” του ματς ο Καρέτσας έβγαλε την μπαλιά από δεξιά και ο Τσιμίκας δεν μπόρεσε να σκοράρει με το δεξί, στο δεύτερο δοκάρι.

Η Δανία ξεπέρασε άμεσα την πίεση της Εθνικής και επιτέθηκε, κυρίως από τα δεξιά, με τον Ίσακσεν να παίρνει αρκετές μπαλιές. Κάτι ανάλογο όμως έγινε και από την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, παίζοντας από τη δεξιά πτέρυγα, με τους Καρέτσα, Ρότα και Ζαφείρη να συνεργάζονται και να προσπαθούν να βρουν τον Ιωαννίδη.

Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε πολύ καλά στην πίεση των Δανών στο χώρο του κέντρου και παράλληλα είχε ψύχραιμο build-up και τις κάθετες στον κενό χώρο. Στο 14′ ο Τζόλης έβγαλε την κάθετη για τον Ιωαννίδη, ο Έλληνας επιθετικός έφυγε γρήγορα στην κόντρα και μπήκε στην περιοχή, αλλά δεν έκανε καλό κοντρόλ και έτσι κόπηκε από τον Άντερσεν. Λίγο μετά (17′) Ο Μπακασέτας έκανε την κάθετη στον κενό χώρο για τον Τζόλη και ο Έλληνας επιθετικός -πριν κλειστεί- έκανε το σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, αλλά η μπάλα έφυγε εκτός εστίας.

Σε ολόκληρο το πρώτο 20λεπτο, οι Δανοί είχαν μόνο ένα σουτ του Ίσακσεν προς την εστία της Εθνικής (10′), με τον Βλαχοδήμο να μπλοκάρει εύκολα. Στο 21′ όμως, δεν άφησαν την ευκαιρία την ευκαιρία που τους παρουσιάστηκε χαμένη και το “δώρο” που δέχθηκαν. Ο Κρίστενσεν έπαιξε κάθετα, ο Ζαφείρης έκανε λάθος προσπαθώντας να γυρίσει την μπάλα στον Βλαχοδήμο και ο Χόιλουντ το εκμεταλλεύτηκε τσιμπώντας την μπάλα με το αριστερό για το 1-0.

Έχοντας πετύχει από το… πουθενά το 1-0, η Δανία άφησε την μπάλα στα πόδια της Εθνικής ποδοσφαίρου και πίεσε αποτελεσματικά στο χώρο του κέντρου, με σκοπό να κλέψει την μπάλα και να “χτυπήσει” στην κόντρα. Στο 30′ πάντως, απείλησε με μακρινό σουτ του Κρίστενσεν, με τον Βλαχοδήμο να διώχνει δύσκολα.

Πριν βγει το πρώτο ημίχρονο και σε ένα καταστροφικό λεπτό, η Εθνική ποδοσφαίρου δέχθηκε δυο γκολ! Στο 40′ ο Ντάμσκγαρντ εκτέλεσε το κόρνερ από αριστερά και ο Άντερσεν ελευθερώθηκε από τον Τζόλη, πήδηξε ψηλότερα από όλους και νίκησε την ελληνική άμυνα και τον Βλαχοδήμο για το 2-0. Στο αμέσως επόμενο λεπτό, ο Κουλιεράκης έκανε λάθος γύρισμα με το κεφάλι προς τον Βλαχοδήμο, ο Φρόχολντ έκλεψε και έστρωσε στον Ντάμσγκαρντ για το 3-0.

Η Δανία μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, έχοντας μεγάλη σιγουριά στις κινήσεις της. Η Εθνική δεν μπόρεσε να βγει με αξιώσεις μπροστά και όσο περνούσαν τα λεπτά, έπαιζε όλο και πιο αμυντικά. Στην επίθεση, Καρέτσας, Τζόλης, Μπακασέτας και Ιωαννίδης δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα. Σε πολλές περιπτώσεις, η μπάλα δεν έφτανε καν προς τη μεριά τους.

Στο 62′ ο Βλαχοδήμος έκανε μια μεγάλη επέμβαση. Η μπάλα έφτασε στον Ίσακσεν που πλάσαρε με το αριστερό εντός περιοχής, η μπάλα κόντραρε στον Κουλοεράκη και πήρε ύψος, με τον πορτιέρε της Ελλάδας να εκτινάσσεται και να διώχνει σε κόρνερ.

Η Εθνική άρχισε να “πατάει” πιο καλά και στο 63′ έφτασε στο γκολ. Από κλέψιμο στον χώρο του κέντρου και πολύ ωραία ενέργεια του Ιωαννίδη που τράβηξε παίκτες πάνω του, ο Έλληνας επιθετικός έδωσε την κατάλληλη στιγμή στον Τζόλη που κεραυνοβόλησε τον Σμάιχελ μέσα από τη μεγάλη περιοχή για το 3-1.