Δανάη Παππά: Στη Βενετία η Αγρινιώτισσα ηθοποιός για το 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Στη Βενετία ταξίδεψε η Αγρινιώτισσα ηθοποιός, Δανάη Παππά για το 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, το οποίο κάνει πρεμιέρα σήμερα Τετάρτη 27 Αυγούστου στη Sala Grande.

 

Πλήθος προσώπων από τον καλλιτεχνικό κόσμο έχουν ήδη φτάσει στην ιταλική πόλη για τη διοργάνωση, ανάμεσά τους και η Αγρινιώτισσα ηθοποιός.

Μέσα από αναρτήσεις που έκανε την Τρίτη 26 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Δανάη Παππά μοιράστηκε στιγμές από τη βραδινή της έξοδο, αλλά από τη βόλτα που έκανε σήμερα πριν από την πρεμιέρα.

Πηγή: protothema.gr

27 Αυγ 2025

