Dambusters: Η πρεμιέρα της ταινίας για τους «ήρωες» των ποταμών της Ευρώπης

Έναυσμα για περαιτέρω περιβαλλοντική δράση σχετικά με την αποκατάσταση των ποταμών της Ελλάδας έδωσε η ταινία DAMBUSTERS – The start of the riverlution που προβλήθηκε την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Η εκδήλωση υλοποιήθηκε από το MedINA, στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Υγροτόπων και το παρών έδωσαν εκπρόσωποι του ΥΠΕΝ, περιβαλλοντικών οργανώσεων, δημοσιογράφοι, επιστήμονες, αλλά και ευαισθητοποιημένοι πολίτες. Η Ταινιοθήκη της Ελλάδας φιλοξένησε την προβολή, προσφέροντας μία εξαιρετική κινηματογραφική εμπειρία.

Το DAMBUSTERS κέρδισε κοινό και εντυπώσεις και η δυναμική συζήτηση που ακολούθησε υπογράμμισε κι ενδυνάμωσε το μήνυμα του ντοκιμαντέρ: οι «ήρωες» των ποταμών της Ευρώπης είναι πολλοί και είναι έτοιμοι να δώσουν πίσω στους ποταμούς τον φυσικό τους χώρο για να ανακάμψουν.

Δείτε το τρέιλερ εδώ:

Οι ομιλητές, Δρ. Φοίβος Μουχλιανίτης, Βιολόγος ΑΠΘ και συνεργάτης του World Fish Migration Foundation, Κατερίνα Κορυζή, Διευθύντρια Ιδ. Γραφείου Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ειρήνη Λυρατζάκη, Συντονίστρια του έργου «Απομάκρυνση φραγμών από ποταμούς: σχέδιο εφαρμογής για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη» του MedINA, μοιράστηκαν πολύτιμες πληροφορίες για την κατάσταση των ευρωπαϊκών ποταμών, τα οικοσυστήματα γλυκού νερού της Ελλάδας και το τριετές έργο απομάκρυνσης τεχνητών εμποδίων από ποταμούς, που φέρνει το MedINA επίσημα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με στόχο πολίτες και φορείς να δουλέψουν μαζί προς αυτή την κατεύθυνση.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δρ. Φοίβος Μουχλιανίτης τόνισε μεταξύ άλλων: «Τα ποτάμια είναι σαν τις φλέβες στο σώμα μας, πρέπει να ρέουν ανεμπόδιστα. Τώρα είναι και επισήμως η ώρα να αποκαταστήσουμε την οικολογική ροή και να επωφεληθούμε, εκ νέου, από τις πολυάριθμες και ζωτικής σημασίας οικοσυστημικές υπηρεσίες των ποταμών».

Η Κατερίνα Κορυζή, έκανε λόγο για την κατάσταση των ποταμών στην Ελλάδα και τα σημαντικά υπό εκπόνηση Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, ενώ ανέφερε συγκεκριμένα ότι η άρση τεχνητών εμποδίων αφορά σε απαρχαιωμένους και εγκαταλελειμμένους φραγμούς, που δεν εξυπηρετούν πλέον κάποιον σκοπό.

Η Ειρήνη Λυρατζάκη, ενημέρωσε για το νέο έργο του MedINA και συμπλήρωσε: «Εμποδίζοντας την ελεύθερη ροή των ποταμών στερούμε από τη γη μας όλα τα πολύτιμα συστατικά που τη θρέφουν και την κρατούν ζωντανή. Είναι η κατάλληλη στιγμή και για την Ελλάδα να ξεκινήσει το ταξίδι της αποκατάστασης της ελεύθερης ροής των ποταμών».

Ο Αλέξης Κατσαρός, Εκτελεστικός Διευθυντής του MedINA απηύθυνε χαιρετισμό και μετέφερε το καλωσόρισμα του Herman Wanningen, Διευθυντή του World Fish Migration Foundation. Τη συζήτηση συντόνισε η Αλεξάνδρα Παππά, Υπεύθυνη Προγραμμάτων για το Νερό του MedINA.

Ο ενθουσιασμός από την πρεμιέρα του DAMBUSTERS ενισχύει τη σημασία των συλλογικών δράσεων του MedINA για την αποκατάσταση των ποτάμιων οικοσυστημάτων, με την ελπίδα ο αντίκτυπος της ταινίας να εμπνεύσει περισσότερους ανθρώπους να συμμετάσχουν ενεργά στην προσπάθεια αυτή.

Το DAMBUSTERS και το MedINA θα συνεχίσουν να ανοίγουν τον δρόμο προς την «απελευθέρωση» των ποταμών, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο των ποταμών ελεύθερης ροής στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.