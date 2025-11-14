Δαμάσι: Σήμερα το τελευταίο αντίο στη 49χρονη που σκοτώθηκε μέσα στον φούρνο της – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Μια μέρα μετά τον τραγικό θάνατο της 49χρονης στο Δαμάσι, συγγενείς και συγχωριανοί της είναι συγκλονισμένοι από το τραγικό δυστύχημα που της στοίχισε τη ζωή της, μέσα στον φούρνο που διατηρούσε και όπου εργαζόταν καθημερινά. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα αποχαιρετήσουν την ατυχή γυναίκα, η οποία κηδεύεται από τον ιερό ναό του Αγίου Τρύφωνα.

Η 49χρονη Ζωή, όπως κάθε ημέρα, βρισκόταν από νωρίς στον φούρνο, για να ξεκινήσει την παραγωγική διαδικασία. Όμως μια κακία στιγμή ήταν αρκετή για να της στοιχίσει την ίδια της ζωή. Σύμφωνα με μαρτυρίες συγχωριανών, τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ καθάριζε το ζυμωτήριο, το φουλάρι που φορούσε μπλέχτηκε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Την αρτοποιό εντόπισε μια συγχωριανή η οποία στις 6.15 το πρωί περνούσε από το σημείο. Περιγράφει στο Πρώτο Θέμα εκείνη τη στιγμή: «Περνούσα έξω από τον φούρνο και βλέπω τη Ζωή, σαν να μην ήταν καλά. Η στάση του σώματός της πάνω από το ζυμωτήριο δεν μου άρεσε. Το ένστικτό μου με έκανε να μπω μέσα να της πω μια καλημέρα και να δω αν είναι καλά. Στεκόταν όρθια πάνω από το ζυμωτήριο. Το φουλάρι που φορούσε στο λαιμό είχε πιαστεί στο μηχάνημα και η γυναίκα ήταν σαν κρεμασμένη, χωρίς τις αισθήσεις της. Τρελάθηκα. Την ακουμπάω και άρχισα να της φωνάζω: “Ζωή, Ζωή, είσαι καλά;”. Δεν απαντούσε· πρέπει να ήταν ήδη νεκρή. Και μετά άρχισα να ουρλιάζω για βοήθεια», περιγράφει.

Η ίδια γυναίκα, μαζί με ένα συγγενικό πρόσωπο της 49χρονης που προσέτρεξε, ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ. Το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο μόλις σε 15 λεπτά. Οι διασώστες της έκαναν ΚΑΡΠΑ, αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Το Δαμάσι βυθίστηκε στο θλίψη για την αδικοχαμένη γυναίκα, η οποία ήταν μητέρα δύο παιδιών. Λίγες ώρες αργότερα, η ιατροδικαστική εξέταση απλά πιστοποιούσε πως το φουλάρι που φορούσε λειτούργησε ως βρόχος και της προκάλεσε τον θάνατο.

