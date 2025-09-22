Δάκρυσε ο πατέρας του Εμμανουήλ Καραλή: Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν να στηριχθεί στις δικές του ψυχικές δυνάμεις

Συγκινεί ο πατέρας του Εμμανουήλ Καραλή, Χάρης, μιλώντας δακρυσμένος για το γιο του, ο οποίος χάρισε στην Ελλάδα το μοναδικό της μετάλλιο, από το παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοικτού στίβου, που έγινε στο Τόκιο.

Ο πατέρας και προπονητής του, Χάρης Καραλής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του ERTNEWS “Game Changers” -μαζί με τον Πολωνό συνεργάτη του, Μαρτσίν Στσεπάνσκι- και παραχώρησε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη – εξομολόγηση.

Ο Χάρης Καραλής δεν δίστασε να περιγράψει όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην πορεία του ο Εμμανουήλ και τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να βρει την ψυχική του ισορροπία για να διαγράψει αυτήν τη λαμπρή διαδρομή στο χώρο του αθλητισμού.

Προς το τέλος της συζήτησης, ο Χάρης Καραλής δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, σε μια στιγμή που αποτυπώνει όλη την επιβράβευση των κόπων του ίδιου και του Εμμανουήλ, και την περηφάνια όχι μόνο για τις αθλητικές επιτυχίες, αλλά ακόμη περισσότερο για τον μοναδικό χαρακτήρα που διαθέτει ο γιος του.

“Είναι όλα καταπληκτικά” ανέφερε αρχικά για τη συνεργασία που έχει με τον γιο του, διατηρώντας το ρόλο του προπονητή.

Για τη δουλειά που έχει κάνει το team Καραλή, προκειμένου ο Έλληνας Ολυμπιονίκης να φτάσει σε αυτό το επίπεδο: “Δεν είναι όλα στη ζωή μας. Και για να φτάσουμε εδώ, σε ένα τέτοιο επίπεδο, σίγουρα έχουμε περάσει από πολλά στάδια. Η αλήθεια είναι ότι το δικό μου όνειρο ήταν πάντα να δουλέψω με τους καλύτερους. Εφόσον ο Εμμανουήλ ήταν ένα ταλέντο, όπως ανέφεραν και οι ειδήμονες του αγωνίσματος, πάντα ήθελα να κάνω το καλύτερο.

Βεβαίως, πέρασε μια περίοδος στην οποία έπρεπε να προσαρμόσουμε όλα αυτά τα πράγματα που ήθελα εγώ να δημιουργήσω, αλλά είχα θερμό συμπαραστάτη σε όλη αυτή την προσπάθεια τον Γιώργο Πομάσκι. Είναι ένας άνθρωπος που δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Το λέει η ιστορία του, τα μετάλλιά του. Όλη η αθλητική κοινότητα.

Σε μια πολύ ατυχή στιγμή, σε ένα ευρωπαϊκό που ο Εμμανουήλ δεν πέρασε στον τελικό και όλα ήταν μαύρα και σκοτεινά -μια άσχημη κατάσταση στην αθλητική του ζωή- με πήρε ο Γιώργος από το χέρι και μου είπε “εσύ και εγώ προχωράμε για το παιδί” και από τότε ξεκίνησε αυτή η πορεία, για να φτάσουμε στο σημείο να χειροκροτάμε και να χαιρόμαστε γι’ αυτή την προσπάθεια, με αποδέκτη τον Εμμανουήλ”.

Για τη δουλειά στην ψυχολογία του και την πίστη στον στόχο, που έγινε στον Καραλή και για το πως γύρισε το “τσιπάκι”: “Όλα αυτά ήταν πράγματα που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε. Ο Εμμανουήλ έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, τον οποίο πρέπει να αγγίξεις τις ευαίσθητες χορδές. Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε σε αυτό, ήταν ο Εμμανουήλ να στηριχθεί στις δικές του ψυχικές δυνάμεις τις οποίες τις είχε, αλλά τα διάφορα γεγονότα που έχετε διαβάσει (σ.σ. το μπούλινγκ και η κατάθλιψη) πήγαν να τον κρατήσουν χαμηλά. Μέσα του όμως υπήρχε η… φλόγα.

Κατάλαβε ότι πιστεύουμε στις δυνάμεις του. Ότι είμαστε εκεί για να τον βοηθήσουμε και όχι να προβάλουμε τον δικό μας εαυτό, ως προπονητές.

Αφού μπήκε στη συζήτηση ο Πολωνός συνεργάτη του, Μαρτσίν Στσεπάνσκι, ο Χάρης Καραλής κλήθηκε να σχολιάσει για την νοοτροπία που έχει δώσει στον Εμμανουήλ Kαραλή η οικογένεια, με τον πατέρα του Έλληνα Ολυμπιονίκη να “σπάει”

“Αυτό που μένει στο τέλος είναι η διαδρομή και όχι τα μετάλλια” σχολίασε λίγο μετά, αναφερόμενος στην καθολική αποδοχή που έχει ο γιος του, ως αθλητής και άνθρωπος.

