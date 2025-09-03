ΔΑΚ Αγρινίου: 7ο τουρνουά αγάπης "Μαργαρίτα Σαπλαούρα": Το πρόγραμμα των αγώνων 13 - 14 Σεπτεμβρίου

Στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2025 θα διεξαχθεί το 7ο τουρνουά αγάπης "Μαργαρίτα Σαπλαούρα". Το πρόγραμμα των αγώνων ανακοινώθηκε με έξι ομάδες που θα λάβουν μέρος στο τουρνουά στο ΔΑΚ Αγρινίου.

Στο 7ο τουρνουά αγάπης "Μαργαρίτα Σαπλαούρα" που διοργανώνει ο Δήμος Αγρινίου σε συνεργασία με τον Α.Ο. Αγρινίου θα συμμετέχουν ο Κόροιβος Αμαλιάδας, ο Πρωτέας Βούλας, οι Vikos Φalcons και η Δόξα Λευκάδας, ενώ θα αγωνιστούν ακόμα οι ομάδες U14 του Α.Ο. Αγρινίου, και του Κρόνου Αγρινίου .

Το τουρνουά θα διεξαχθεί στο κλειστό του ΔΑΚ Αγρινίου "Μιχάλης Κούσης" στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου και το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων έχει ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

17:00 VICOS ΦALCONS - ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

19:00 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΚΟΡΟΙΒΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

14:30 Α.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ U14 - ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ U14

17:00 ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

19:00 ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ.

Μετά τη λήξη του μικρού και του μεγάλου τελικού θα γίνουν οι απονομές.