ΔΑΚ Αγρινίου: 1,3 εκατ. το ποσό για το ταρτάν

Σε 1,3 εκατ. ευρώ θα ανέλθει η πίστωση που περιμένει ο Δήμος Αγρινίου από το Υπουργείο Αθλητισμού για το έργο της ανακατασκευής του ταρτάν στο ΔΑΚ Αγρινίου.

Προ ημερών είχε γίνει γνωστό από το Δήμαρχο Αγρινίου το γεγονός ότι η σχετική διαδικασία εκκινήθηκε από το Υπουργείο. Αυτή αφορούσε συγκεκριμένη πρόσκληση του Υπουργείου για αθλητικά έργα που αφορά φυσικά το Δήμο Αγρινίου και μερικούς ακόμη Δήμους ανά την Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι η ανακατασκευή του ταρτάν είχε ενταχθεί αρχικά στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με προϋπολογισμό σχεδόν 900.000 ευρώ το 2021, ωστόσο το έργο δημοπρατήθηκε στα μέσα του 2023 και στη συνέχεια όμως ακυρώθηκε ο διαγωνισμός.

Η επανένταξη του έργου όμως γίνεται και με αύξηση του προϋπολογισμού. Έτσι τώρα ο Δήμος Αγρινίου αναμένει να λάβει μια πίστωση ύψους 1,3 εκατ. ευρώ. Τη Δευτέρα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου πάρθηκε η απόφαση για την υποβολή της πρότασης και αναμένεται το προσεχές διάστημα η ένταξη του έργου και τυπικά πλέον στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Μετά από αυτό ο Δήμος Αγρινίου θα μπορέσει να ξεκινήσει τη διαδικασία για τη επαναδημοπράτηση του έργου.

Εφημερίδα «Συνείδηση»