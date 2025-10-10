ΔΑΚ Αγρινίου: 1,3 εκατ. το ποσό για το ταρτάν

Σε 1,3 εκατ. ευρώ θα ανέλθει η πίστωση που περιμένει ο Δήμος Αγρινίου από το Υπουργείο Αθλητισμού για το έργο της ανακατασκευής του ταρτάν στο ΔΑΚ Αγρινίου.

 

Προ ημερών είχε γίνει γνωστό από το Δήμαρχο Αγρινίου το γεγονός ότι η σχετική διαδικασία εκκινήθηκε από το Υπουργείο. Αυτή αφορούσε συγκεκριμένη πρόσκληση του Υπουργείου για αθλητικά έργα που αφορά φυσικά το Δήμο Αγρινίου και μερικούς ακόμη Δήμους ανά την Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι η ανακατασκευή του ταρτάν είχε ενταχθεί αρχικά στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με προϋπολογισμό σχεδόν 900.000 ευρώ το 2021, ωστόσο το έργο δημοπρατήθηκε στα μέσα του 2023 και στη συνέχεια όμως ακυρώθηκε ο διαγωνισμός.

Η επανένταξη του έργου όμως γίνεται και με αύξηση του προϋπολογισμού. Έτσι τώρα ο Δήμος Αγρινίου αναμένει να λάβει μια πίστωση ύψους 1,3 εκατ. ευρώ. Τη Δευτέρα από τη Δημοτική  Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου πάρθηκε η απόφαση για την υποβολή της πρότασης και αναμένεται το προσεχές διάστημα η ένταξη του έργου και τυπικά πλέον στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Μετά από αυτό ο Δήμος Αγρινίου θα μπορέσει να ξεκινήσει τη διαδικασία για τη επαναδημοπράτηση του έργου.

Ένα από τα παρεμπίπτοντα θέματα που προκύπτουν στην ιστορία με την ευλογιά των αιγοπροβάτων και τις θανατώσεις των ζώων που μολύνθηκαν έχει να κάνει ταυτόχρονα με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη γνωστή κομπίνα κάποιων «έξυπνων» που είχαν π.χ. 50 ζώα και δήλωναν 200… για να εισπράττουν μεγαλύτερες επιδοτήσεις.

