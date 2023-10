Δ.Α.Κ. «Μιχάλης Κούσης»: Η «Γιορτή του Αθλητή» με τις βραβεύσεις των κορυφαίων

Μετά τη συγκινητική τελετή αποκαλυπτηρίων του ανδριάντα του Μιχάλη Κούση ακολούθησε η «Γιορτή του Αθλητή» στο πλαίσιο της διοργάνωσης του 15ου Ημιμαραθώνιου «Μιχάλης Κούσης» με τη βράβευση των αθλητριών και αθλητών που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους.

Σε ειδική βράβευση τιμήθηκε ο Υπερμαραθωνοδρόμος Φώτης Ζησιμόπουλος για την 3η συνεχόμενη νίκη στο «Σπάρταθλον» και η Χριστίνα Μαραγιάννη.

Αναλυτικά η Λίστα Βραβευθέντων 2023:

ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ – (Γ.Ε.Α.)

ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – (Γ.Ε.Α.)

ΣΤΙΒΟΣ

ΑΔΑΜΗ ΑΝΝΑ (Γ.Ε.Α.) – ΣΤΙΒΟΣ

ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ (Γ.Α.Σ.) – ΣΤΙΒΟΣ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Γ.Α.Σ.) – ΣΤΙΒΟΣ

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Γ.Α.Σ.) – ΣΤΙΒΟΣ

ΜΕΝΤΖΟΣ ΒΛΑΣΗΣ (Γ.Ε.Α.) – ΣΤΙΒΟΣ

ΡΑΠΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Γ.Α.Σ.) – ΣΤΙΒΟΣ

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Γ.Α.Σ.) – ΣΤΙΒΟΣ

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Γ.Α.Σ.) – ΣΤΙΒΟΣ

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ

ΔΕΣΥΛΛΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (Α.Σ. ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ)

ΣΑΚΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (Α.Σ. ΤΙΤΟΡΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ)

ΜΠΕΤΣΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (Α.Σ. ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ)

ΚΟΥΜΟΥΔΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (Α.Σ. ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ)

ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Α.Σ. ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ)

ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ

ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ – ΕΦΡΑΙΜΙΑ – (Α.Σ. ΑΜΙΛΛΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ)

ΠΑΛΗ

ΜΑΛΕΣΙΑΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ.)

ΚΑΡΑΤΕ

ΜΠΑΡΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ SHO TO KAN)

ΛΙΑΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ SHO TO KAN)

ΠΑΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ SHO TO KAN)

ΠΥΓΜΑΧΙΑ

ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ)

ΚΩΣΤΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ)

ΚΑΨΙΜΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ)

ΚΑΨΙΜΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ)

ΚΥΡΙΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ)

ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΥΓΜΑΧΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ)

ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΥΓΜΑΧΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ)

ΡΟΚΟΠΑΝΟΥ ΛΑΟΥΡΑ (ΠΥΓΜΑΧΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ)

ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ

ΚΑΡΑΝΤΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ)

ΣΤΑΘΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ)

ΛΙΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ)

ΒΡΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ)

KICKBOXING

ΒΛΑΧΟΥ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Α.Σ. ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ)

ΚΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ (Α.Σ. ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ)

ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ (Α.Σ. ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (Α.Σ. ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ (Α.Σ. ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ)

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Α.Σ. ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ)

ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Α.Σ. ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ)

ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣ (Α.Σ. ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Α.Σ. ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ (Α.Σ. ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Σ. ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ)

ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Σ. ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ)

ΝΤΑΛΑΣ ΧΑΡΗΣ (Α.Σ. ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ)

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (Α.Σ. ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ)

ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ (Α.Σ. ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ)

ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ (Α.Σ. ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ)

ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (Α.Σ. ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ)

ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (Α.Σ. ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ)