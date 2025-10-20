Δάφνη Γρηγοράκη: Με τρία μετάλλια επέστρεψε από την Κύπρο η αθλήτρια του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου στο κανόε καγιάκ

Με ένα ασημένιο και δύο χάλκινα μετάλλια στις αποσκευές της, επέστρεψε η Δάφνη Γρηγοράκη, αθλήτρια του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου από την 20η Διεθνή Ρεγκάτα Κάνοε Καγιάκ στην Κύπρο.

Αναλυτικά, η ενημέρωση της ΕΟΚΚ, αναφέρει:

Με εννιά (9) μετάλλια ολοκλήρωσε η Εθνική μας Ομάδα την συμμετοχή της στην 20η Διεθνή Ρεγκάτα της Κύπρου στις 18 & 19-10-2025, στην οποία συμμετείχαν συνολικά 10 χώρες.

Τα μετάλλια αναλυτικά πήραν :

- Στέφανος Δημόπουλος : Χρυσό μετάλλιο στο C1 500 m και χάλκινο μετάλλιο στο C1 200m στην κατηγορία Senior Men

- Χιονίδου Ιουλία: Ασημένιο μετάλλιο στο C1 200m και C1 500m Junior Women

- Γρηγοράκη Δάφνη-Βομβολάκη Σοφία: Ασημένιο μετάλλιο στο Κ2 200m Junior Women

- Βομβολάκη Σοφία-Καραπαναγιωτίδου Κατιάννα: Χάλκινο μετάλλιο στο Κ2 200m Girls

- Λίτσας Πέτρος-Παναγιώτης -Ιωάννου Χρήστος: Ασημένιο μετάλλιο στο Κ2 500m Junior Men

- Γρηγοράκη Δάφνη: Χάλκινο μετάλλιο στο Κ1 500m και Κ1 200m Junior Women

Επιπλέον :

- Ο Τσιφτσής Κωνσταντίνος κατέλαβε την 8η θέση στην τρίτη προκριματική σειρά του Κ1 500m Boys και 6η θέση στην τρίτη προκριματική σειρά του Κ1 200m Boys

- Ο Ιωάννου Χρήστος κατέλαβε την 6η θέση στον τελικό του αγωνίσματος Κ1 500m Junior Men

- Η Βομβολακη Σοφια κατέλαβε την 7η θέση στην 2η προκριματική σειρά του Κ1 500m Girls και την 8η θέση στον τελικό του Κ1 200 m Girls

- Η Καραπαναγιωτίδη Κατιάννα κατέλαβε την 9η θέση στον τελικό του Κ1 500m Girls και την 5η θέση στον τελικό του Κ1 200m Girls

- Ο Λίτσας Πέτρος-Παναγιώτης κατέλαβε την 7η θέση στον τελικό του Κ1 200m Junior Men

- Ο Ιωάννου Χρήστος κατέλαβε την 6η θέση στον τελικό του Κ1 200m Junior Men

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και εις ανώτερα! Ευχαριστούμε πολύ την Κυπριακή Ομοσπονδία Καγιάκ για την ζεστή φιλοξενία και την άψογη συνεργασία που είχαμε που για άλλη μια χρονιά!».