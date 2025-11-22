Δάφνη Ευρυτανίας: Διασώστες και πυροσβέστες ένωσαν δυνάμεις για τη διάσωση κατσικών

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση διασωστών και πυροσβεστών, πέντε κατσίκες απεγκλωβίστηκαν από βράχια στη Δάφνη Ευρυτανίας και παραδόθηκαν σώες στον ιδιοκτήτη τους.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Ελληνικό Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας αναφέρεται:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22.11.2025

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ: ΑΠΕΓΛΩΒΙΣΜΟΣ ΚΟΠΑΔΙΟΥ ΑΠΟ ΒΡΑΧΙΑ

ΩΡΑ: 10:00

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΔΑΦΝΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Σε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό πέντε κατσικών από βράχια στην περιοχή του χωριού Δάφνης Ευρυτανίας, συμμετείχε η ομάδα δράσης του σωματείου μας με 2 ενεργά μέλη, σε συνεργασία με 5 πυροσβέστες της Πυροσβεστικής υπηρεσίας Καρπενησίου.

Η ομάδα ειδοποιήθηκε από την δοιηκήτρια της ΠΥ Καρπενησίου, και άμεσα έφυγαν δύο μέλη, με τον κατάλληλο διασωστικό εξοπλισμό, προς το σημείο για να προσφέρουν βοήθεια για τον απεγκλωβισμό των ζώων.

Έπειτα από μιάμιση ώρα περίπου η ομάδα με την βοήθεια και τη συνεργασία όλων απεγκλώβισε τα ζώα και τα παρέδωσε στον ιδιοκτήτη που βρισκόταν από το πρωί στην περιοχή.