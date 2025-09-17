Δ. Τραπεζιώτης: Ζητά ΕΔΕ για τη συμπεριφορά υπαλλήλου του ΔΑΚ σε αθλητή ΑμεΑ

ΕΔΕ ζητά ο Δημήτρης Τραπεζιώτης για περιστατικό με υπάλληλο του ΔΑΚ απέναντι στον αθλητή ΑμεΑ, Νίκος Σταμούλη και καταδικάζει τις διακρίσεις και τον μισαναπηρισμό.

Η Δημοτική Παράταξη «ΑΓΡΙΝΙΟ – ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ» ζητά με αφορμή την καταγγελία αθλητή ΑμεΑ για τη συμπεριφορά υπαλλήλου του ΔΑΚ Αγρινίου να διενεργηθεί από το Δήμο Αγρινίου ΕΔΕ για το περιστατικό. Η παράταξη στην ανακοίνωσή της «καταδικάζει συμπεριφορές διακρίσεων, προσβολής και μισαναπηρισμού» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση :

Μετά την κοινοποίηση στη Παράταξή μας της επιστολής – αναφοράς του συνδημότη μας ΑμεΑ αθλητή μπότσια του Παναθηναϊκού και χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου κ. Νικόλαου Σταμούλη προς το Δήμαρχο Αγρινίου με την οποία καταγγέλλει περιστατικά και συμπεριφορά δημοτικής υπαλλήλου, που έλαβαν χώρα στο ΔΑΚ Αγρινίου και που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές της συμπερίληψης και της ισονομίας και που συνιστούν προσβολές της αξιοπρέπειας και της ισότιμης μεταχείρισης που δικαιούνται τα άτομα με αναπηρία.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ τέτοιου είδους άκρως προσβλητικές και μειωτικές συμπεριφορές προς τα άτομα με αναπηρία και καλούμε τον Δήμαρχο Αγρινίου να διενεργήσει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ και αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αιτ/νίας (έδρα Αγρίνιο) διότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η προαναφερθείσα συμπεριφορά απέναντι στα άτομα με αναπηρία, όπως αυτή περιγράφεται στην εν λόγω αναφορά του κ. Νικολάου Σταμούλη, εγγίζει τα όρια του μισαναπηρισμού, που κάτω από ορισμένες συνθήκες, που πρέπει εν προκειμένω να διερευνηθούν, μπορεί να ανέρχεται και στο επίπεδο του ποινικού αδικήματος.