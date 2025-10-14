Δ. Τραπεζιώτης: Στο πλευρό της Παντάνασσας για τον αγώνα ενάντια στην υποβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου

Ο Δημήτρης Τραπεζιώτης επικεφαλής της παράταξης «ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ» με ανακοίνωσή του, γνωστοποιεί πως η παράταξη, στηρίζει την τοπική κοινωνία της ΔΚ Παντάνασσας Αγρινίου στον αγώνα της ενάντια στην υποβάθμιση του Δημοτικού της Σχολείου.

Η τοπική κοινωνία της Παντάνασσας Αγρινίου εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην απόφαση για υποβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου της περιοχής. Ένα σχολείο που επί δεκαετίες αποτελεί ζωντανό κύτταρο της κοινότητας, με σημαντική προσφορά στην εκπαίδευση και την κοινωνική συνοχή, κινδυνεύει να χάσει τον χαρακτήρα του και να υποβαθμιστεί λειτουργικά.

Η απόφαση αυτή όχι μόνο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις οικογένειες και τους μαθητές, αλλά ενισχύει και το φαινόμενο της εγκατάλειψης των χωριών. Αντί το κράτος να στηρίζει τα μικρά σχολεία της περιφέρειας, τα οδηγεί σε συρρίκνωση, στερώντας από τα παιδιά το δικαίωμα σε ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση στον τόπο τους.

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας και τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης να επανεξετάσουν άμεσα την απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών και την αναγκαιότητα στήριξης της τοπικής κοινωνίας. Η εκπαίδευση δεν είναι αριθμοί• είναι άνθρωποι, παιδιά και μέλλον.

Για δεκαετίες, το Δημοτικό Σχολείο Παντάνασσας αποτέλεσε σημείο αναφοράς, όχι μόνο για την εκπαίδευση αλλά και για τη συνοχή του χωριού. Εκεί χτυπούσε η “καρδιά” της κοινότητας — εκεί γνώριζαν τα παιδιά την αξία της μάθησης, της συνεργασίας και της συμμετοχής. Σήμερα, όμως, η λογική των αριθμών και των «οικονομικών εξορθολογισμών» απειλεί να σβήσει αυτή τη φλόγα.

Αντί το κράτος να στηρίζει τα μικρά σχολεία της περιφέρειας — που αποτελούν θεμέλιο για τη ζωή στην ύπαιθρο — επιλέγει να τα συρρικνώνει, ενισχύοντας έτσι το φαινόμενο της ερημοποίησης των χωριών. Ένα σχολείο που υποβαθμίζεται σήμερα, είναι μια κοινότητα που θα σβήσει αύριο.

Η εκπαίδευση δεν μπορεί να μετριέται με αριθμούς.

Είναι δικαίωμα, πολιτισμός και μέλλον. Η πολιτεία οφείλει να ακούσει τη φωνή των γονιών, των εκπαιδευτικών και των παιδιών της Παντάνασσας — και να αναθεωρήσει μια απόφαση που υπονομεύει την ουσία της δημόσιας παιδείας

Αγρίνιο, 14/10/2025

Γραφείο τύπου

Της Δημοτικής Παράταξης

«ΑΓΡΙΝΙΟ - ΑΝΟΙΧΤΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ»