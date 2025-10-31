Δ. Τραπεζιώτης: “Να αποτραπεί το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στον Δήμο Αγρινίου”

Η παράταξη «Αγρίνιο Ανοιχτό και Πράσινο» εκφράζει την έντονη ανησυχία και αντίθεσή της απέναντι στα σχέδια για το κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγρινίου.

Η παρουσία των ΕΛΤΑ αποτελεί αναγκαία δημόσια υπηρεσία, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους, τους επαγγελματίες, τους αγρότες και τους κατοίκους των απομακρυσμένων τοπικών κοινοτήτων, που βασίζονται καθημερινά στην ταχυδρομική εξυπηρέτηση για βασικές συναλλαγές, πληρωμές και επικοινωνία.

Η αποψίλωση τέτοιων υπηρεσιών από την περιφέρεια συνιστά πλήγμα για την κοινωνική συνοχή, την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες και την ίδια την τοπική ανάπτυξη.

Ως εκ τούτου, καλούμε τη Δημοτική Αρχή Αγρινίου να αναλάβει άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την αποτροπή του κλεισίματος των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ:

1. Να φέρει το θέμα προς συζήτηση και απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, με σκοπό την έκδοση ομόφωνου ψηφίσματος που θα ζητά τη διατήρηση της λειτουργίας όλων των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ εντός του Δήμου.

2. Να ζητήσει επίσημη συνάντηση με τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να παρουσιαστούν τεκμηριωμένα οι κοινωνικές και γεωγραφικές ανάγκες της περιοχής μας.

3. Να ενημερώσει και να κινητοποιήσει τους τοπικούς φορείς, τις κοινότητες και τους κατοίκους, ώστε να εκφραστεί με ενιαία φωνή η αντίθεση της κοινωνίας του Αγρινίου σε μια τέτοια εξέλιξη.

4. Να συνεργαστεί με την ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας για την ανάδειξη του ζητήματος σε περιφερειακό επίπεδο, διεκδικώντας ίση μεταχείριση και στήριξη των ταχυδρομικών υπηρεσιών στην ύπαιθρο.

Το Αγρίνιο δεν μπορεί και δεν πρέπει να δεχτεί νέες υποβαθμίσεις υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ιδιαίτερα όταν αυτές πλήττουν τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας και δυσχεραίνουν την καθημερινότητα στις τοπικές κοινότητες.

Η παράταξή μας θα σταθεί στο πλευρό των πολιτών και θα υποστηρίξει κάθε θεσμική, συλλογική και ειρηνική πρωτοβουλία για να παραμείνουν τα ΕΛΤΑ παρόντα στην πόλη και στα χωριά μας.