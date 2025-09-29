Δ. Τραπεζιώτης: Φιμώνουν την Αντιπολίτευση και τους Δημοτικούς Συμβούλους

Δ. Τραπεζιώτης: Φιμώνουν την Αντιπολίτευση και τους Δημοτικούς Συμβούλους. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ άμεσα νέος Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) ώστε να πάψει η απαξίωση και η υποβάθμισή του.. ΚΑΛΟΥΜΕ το Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να εξασφαλίσουν το κύρος και τον ουσιαστικό ρόλο του Δ.Σ.

Με πρόσφατη Υπουργική Απόφαση (Υ.Α) 2804/21-1-2025 του Υφ. ΣΠΑΝΑΚΗ εκδόθηκε Πρότυπος Κανονισμό λειτουργίας των Δ.Σ..Με βάση τον Κανονισμό αυτό θα πρέπει πλέον να λειτουργούν τα Δ.Σ.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

- Με τον νέο Πρότυπο Κανονισμό επιχειρείται ξανά και για μια ακόμη φορά η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Δ.Σ. στη Δημοτική Επιτροπή (Δ.Ε.). Αφαιρούνται δηλαδή αρμοδιότητες από τα Δ.Σ. και έτσι αποδυναμώνεται ο ρόλος του (άρθρο 3 παρ. 2). Με μονοπαραταξιακήδηλαδή πλειοψηφία μπορεί να μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Δ.Σ στη ΔΕ και μάλιστα με απόλυτη πλειοψηφίατων παρόντων.

- Με τον νέο Πρότυπο Κανονισμό (άρθρο 3 παρ.1) συρρικνώνεται, περιορίζεται αυστηρά η αρμοδιότητά του Δ.Σ. στα θέματα του Δήμου, ενώ με τον μέχρι τώρα ισχύσαντα Κανονισμό το Δ.Σ., ως ανώτατο όργανο της Τοπικής ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και κυρίαρχο όργανο της Διοίκησης του Δήμου είχε τη γενική αποφασιστική αρμοδιότητα και το δικαίωμα να συζητά, ως εκλεγμένο όργανο όχι μόνο θέματα τοπικού ενδιαφέροντος αλλά και θέματα γενικού ενδιαφέροντοςκαι να κατευθύνει όλα τα υπόλοιπα όργανα του Δήμου άρα και τον εκάστοτέ Δήμαρχο.

Δεν μπορεί όμως ο Δήμος ως θεσμός να χαρακτηρίζεται ως το πρωτοκύτταρο της Δημοκρατίας, μέρος του πολιτικού - διοικητικού συστήματος της χώρας μας και το εγγύτερο επίπεδο εξουσίας στον πολίτη και να μην έχει δικαίωμα και αρμοδιότητα να συζητά , να εκφράζει γνώμη και να αποφασίζει για θέματα που έχουν σχέση για παράδειγμα με τη Δημοκρατία , τη Διαφάνεια στο Δημόσιο Βίο , την Κοινωνική Αλληλλεγγύη, την Ανθρωπιστική Κρίση κ.α.

- Καταργείται το στάδιο πριν την έναρξη της συζήτησης Η/Δ δηλαδή το στάδιο του ελέγχου και των ερωτήσεων προς τη Δημοτική Αρχή. Αυτή η ρύθμιση που αφαιρεί αυθαίρετα τη διαδικασία των ερωτήσεων είναι απαράδεχτη και αντιδημοκρατική. Η διαδικασίατων ερωτήσεων προς τη Δημοτική Αρχήκρατάει ζωντανό και επίκαιρο το Δ.Σ. για την τοπική κοινωνία και δεν υποκαθίσταται ούτε από τη διαδικασία της λογοδοσίας που πραγματοποιείται κάθε δύο μήνες, ούτε από τη δυνατότητα των Δημοτικών Συμβούλων να ζητούν πληροφορίες και στοιχεία τα οποία η Δημοτική Αρχή παρέχει μετά από ένα μήνα. Αντιλαμβάνεσθε ότι τα θέματα κυρίως της καθημερινότητας χάνουν έτσι την επικαιρότητά τους και τις περισσότερες φορές, μετά την πάροδο ενός μήνα, οι ερωτήσεις είναι πλέον άνευ αντικειμένου.

- Καταργείται η συζήτηση στο Δ.Σ. για το επείγον ενός θέματος. Δεν μπορεί δηλαδή αυτός που ισχυρίζεται τον επείγοντα χαρακτήρα ενός θέματος ή αυτός που τον αμφισβητεί να αναπτύξει τη σκέψη του ή αντίστοιχα να αμφισβητήσει το επείγον του θέματος.

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν έχουν πλέον δικαίωμα δευτερολογίας στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης(Η/Δ). ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

α. Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ (Η/Δ) –(άρθρο 8) καταρτίζεται μόνοαπό τον Πρόεδρο και τον Δήμαρχο.Έχει τη δυνατότητα και ο Επικεφαλής κάθε Δημοτικής Παράταξης δύο ημέρες πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης να προτείνει ένα θέμα για τη συμπλήρωση της Η/Δ πλην όμως αυτό πρέπει να έχει επείγοντα χαρακτήρα και είναι στη διακριτική ευχέρεια να το εντάξει στην Η/Δ και μάλιστα χωρίς συζήτηση.

β. ΕΚΤΟΣ Η/Δ. Θέματα εκτός Η/Δ τίθενται για συζήτηση μόνο μετά από εισήγηση – πρόταση του Προέδρου ή του Δημάρχου και τα οποία θα έχουν κριθεί ως κατεπείγοντα από το Δ.Σ. χωρίς συζήτηση για το πόσο κατεπείγοντα μπορεί να είναι. Αφαιρείται το δικαίωμα από όλες τις Δημοτικές Παρατάξεις και τους ΔημοτικούςΣυμβούλους να προτείνουν στο Δ.Σ θέματα εκτός Η/Δ.

Κλείνοντας θα πρέπει να πούμε ότι το θέμα άνοιξε στο Δ.Σ. του Δήμου Αγρινίου και τόσον ο Δήμαρχος όσο και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου υποσχέθηκαν ότι θα καταρτισθεί, με συναινετική διαδικασία, νέος Κανονισμός λειτουργίας του Δ.Σ. ο οποίος θα διευρύνει, όσο είναι δυνατόν, στο επιτρεπτό πλαίσιο της άνω Υ.Α., τη συμμετοχή και τα δικαιώματα όλων των Δημοτικών Συμβούλων και των Δημοτικών Παρατάξεων.

Με την προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση πλήττεται το κύρος του Δ.Σ. το οποίο υποβαθμίζεται και απαξιώνεται συνεχώς καθότι φιμώνονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ο ρόλος των οποίων καθίσταται διακοσμητικός.

Πέρασαν έξι μήνες από την λειτουργία του Δ.Σ. με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση και την υπόσχεση του Δημάρχου και του Προέδρου του Δ.Σ. και ουδέν άλλαξε.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ λοιπόν άμεσα νέος Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) ώστε να πάψει η απαξίωση και η υποβάθμισή του.

ΚΑΛΟΥΜΕ το Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να εξασφαλίσουν το κύρος και τον ουσιαστικό ρόλο του Δ.Σ.

Αγρίνιο, 29/09/2025

Ο Επικεφαλής

Δημήτρης Τραπεζιώτης

Δικηγόρος, π. Δήμαρχος Θεστιέων