Δ. Τραπεζιώτης: Δεκτό το αίτημα των κατοίκων από τον Δήμαρχο Αγρινίου για άμεσες παρεμβάσεις στον δρόμο Καινούργιο – Βλοχός

Η Δημοτική Παράταξη «ΑΓΡΙΝΙΟ – ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ» έφερε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου κατά τη Συνεδρίαση της 29/10/25 την Αίτηση των κατοίκων για την ανακατασκευή του δρόμου Καινούργιου – Βλοχού ο οποίος δεν έχει συντηρηθεί εδώ και δεκαετίες και ο οποίος παρουσιάζει σε πολλά σημεία του σοβαρές ζημιές που τον καθιστούν επικίνδυνο για τους χρήστες του.

Ο δρόμος αυτός εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό κατοίκων και επισκεπτών , κυρίως δε των προσκυνητών της Ιεράς Μονής της Παναγίας Βλοχαϊτισσας Βλοχού – Καινουργίου καθώς και εκατοντάδων επισκεπτών – τουριστών της Ακροπόλεως των Θεστιέων. Σε αυτόν δε τον δρόμο εκτός από τα πολυάριθμα αυτοκίνητα που διέρχονται ημερησίως, διέρχονται και οχήματα με μαθητές από και προς Βλοχό.

Το έργο της αγροτικής οδοποιίας που βρίσκεται σε εξέλιξη οφείλει και μπορεί να αποκαταστήσει και να επισκευάσει και τον συγκεκριμένο οδικό άξονα.

Η Παράταξή μας υποστήριξε σθεναρά το αίτημα των κατοίκων και μετά από συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο , όπου τοποθετήθηκαν και κάτοικοι της περιοχής (Καινουργίου και Βλοχού) έγινε δεκτό το σχετικό αίτημα και ο Δήμαρχος Αγρινίου δεσμεύθηκε ότι η Δημοτική Αρχή θα προβεί σε άμεσες παρεμβάσεις για την άρση της επικινδυνότητας και την αποκατάσταση των βλαβών που έχουν δημιουργηθεί λόγω των κατολισθήσεων στο δρόμο Καινουργίου –Βλοχού. Επίσης ο Δήμαρχος δεσμεύθηκε για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών διαπλάτυνσης και ανακατασκευής του δρόμου αυτού ώστε να εξασφαλισθεί απολύτως η ασφαλής κυκλοφορία των οχημάτων, των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

Αγρίνιο 30/10/2025

Γραφείο Τύπου

Δημοτικής Παράταξης

«ΑΓΡΙΝΙΟ – ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ»