Δ.Ο.Υ. Αγρινίου: Με ελάχιστο προσωπικό θα λειτουργήσει στις 3 Δεκεμβρίου λόγω Γενικής Συνέλευσης

Περιορισμένος ο όγκος συναλλαγών που θα πραγματοποιηθεί στη Δ.Ο.Υ. Αγρινίου την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου λόγω Γενική Συνέλευσης των εργαζομένων.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Αγρινίου Σοφία Μπομπολάκη αναφέρει:

Σας γνωρίζουμε ότι την 3η Δεκεμβρίου του έτους 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 ο Σύλλογος Εργαζομένων Δ.Ο.Υ. Νομού Αιτωλ/νίας θα πραγματοποιήσει την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Ως εκ τούτου η Δ.Ο.Υ. Αγρινίου θα περιορίσει τις συναλλαγές της με το κοινό με το ελάχιστο προσωπικό που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της.