Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων νέων φυτεύσεων αμπελώνων

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις νέων φυτεύσεων οινοποιήσιμων αμπελώνων για το έτος 2026 από 1-9-2025 μέχρι 20-9-2025.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr και στις «Ψηφιακές Υπηρεσίες» επιλέγουμε την «Αίτηση Αδειών Νέας Φύτευσης». Δικαίωμα υποβολής έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η επιλεξιμότητα των αιτήσεων κρίνεται από την ύπαρξη αγροτεμαχίου ιδιόκτητου ( με τους αντίστοιχους τίτλους και την μεταγραφή τους) ή ενοικιαζόμενου. Η διάρκεια των μισθωτηρίων πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 7 ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και να έχουν θεώρηση του γνησίου των υπογραφών των συμβαλομένων. Η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση ορίζεται στα τρία στρέμματα και δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια με ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο το ένα (1,0) στρέμμα.

Τα κριτήρια προτεραιότητας, με συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων ανά κατηγορία είναι:

Α. Νεοεισερχόμενος, σύμφωνα με το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Αμπελουργικού Μητρώου (επισυνάπτεται η βεβαίωση).

Β. Αμπελουργός ενταγμένος στη βιολογική ή ολοκληρωμένη διαχείριση (επισύναψη πιστοποίησης από Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν την υποβολή της αίτησης). Ο αιτών , μη κάτοχος αμπελουργικής εκμετάλλευσης, δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών στην βιολογική ή ολοκληρωμένη διαχείριση.

Γ. Σύνολο γεωργικής εκμετάλλευσης μεγαλύτερο των 5 στρεμμάτων ( σύμφωνα με το ΟΣΔΕ) και αμπελουργική εκμετάλλευση με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου βάσει του αμπελουργικού μητρώου, τουλάχιστον 5,0 στρ.

Δ. Μέλος Οινοποιητικού Συνεταιρισμού, αναγνωρισμένης Ομάδας Παραγωγών, αναγνωρισμένης Οργάνωσης παραγωγών Αμπελοοινικού Τομέα (επισύναψη σχετικής βεβαίωσης μέλους).

Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας κατόπιν του ελέγχου επιβεβαίωσης μη ύπαρξης φύτευσης αμπέλου χωρίς άδεια στην αμπελουργική εκμετάλλευση του αιτούντος. Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά. Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα) και οι συντεταγμένες των κορυφών σε ΕΓΣΑ87(Χ,Ψ) κάθε αγροτεμαχίου, για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής.

Για την κατανομή των αδειών φύτευσης ορίζονται 9 περιφέρειες. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας την μεγαλύτερη μοριοδότηση έχουν οι εκμεταλλεύσεις που κατέχουν αμπελουργική έκταση μεγαλύτερη από 20 στρ έως 50 στρ, και μετά ακολουθούν αυτές που έχουν ίση ή μεγαλύτερη από 5 στρ έως 20 στρ.

Τα διαθέσιμα στέμματα σε επίπεδο περιφερειών καθορίζονται σε ποσοστό 1% της φυτεμένης έκτασης κάθε περιφέρειας όπως αυτές ανακοινώνονται στην ετήσια απογραφή του προηγούμενου έτους.