Cyber Monday 2025: Τι να προσέξετε στις online αγορές σας

Η Cyber Monday αύριο Δευτέρα (1.12.2025), ολοκληρώνει το τετραήμερο των εκπτώσεων που ξεκίνησε με την Black Friday.

Αποτελεί μια μέρα προσφορών που απευθύνεται κατά βάση στους χρήστες του διαδικτύου, καθώς τα προϊόντα σε έκπτωση διατίθενται σχεδόν κατ΄ αποκλειστικότητα μέσω eshop. Στη Cyber Monday μπορείτε να βρείτε προσφορές και εκπτώσεις σε προϊόντα τεχνολογίας, software, gadgets, κ.λπ. Παρόλα αυτά, και άλλοι κλάδοι με διαδικτυακή παρουσία συμμετέχουν στη Cyber Monday, προσδοκώντας επιπλέον κέρδη, εκτός της Black Friday.

Τα σημεία στα οποία θα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές, σύμφωνα με τον Συνήγορο του Καταναλωτή, είναι κυρίως οι παραπλανητικές εκπτώσεις σε περιπτώσεις όπου οι τιμές πριν την έκπτωση έχουν τεχνητά αυξηθεί, ώστε το εμφανιζόμενο ποσοστό έκπτωσης να φαίνεται μεγαλύτερο. Μη σαφής πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος σε διαδικτυακές αγορές και η ελλιπής περιγραφή μπορεί να οδηγήσει σε αγορά προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του καταναλωτή. Οι κρυφές χρεώσεις και έξοδα αποστολής που δεν παρουσιάζονται εξαρχής.

Καθυστερήσεις και αδυναμία παράδοσης χωρίς έγκαιρη ενημέρωση του καταναλωτή. Ανασφαλείς συναλλαγές σε ιστοσελίδες αμφίβολης αξιοπιστίας. Ιστότοποι χωρίς επαρκή πιστοποίηση και χωρίς πλήρη στοιχεία επικοινωνίας ενέχουν κίνδυνο απάτης. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας συστήνουν τα ακόλουθα:

Έλεγχος της προηγούμενης τιμής: Αναζητήστε τιμές και συγκρίνετε προσφορές

Προσοχή στους όρους αγοράς και επιστροφής: Σε διαδικτυακές αγορές ισχύει το δικαίωμα ακύρωσης των 14 ημερών

Ασφαλείς μέθοδοι πληρωμής: Ελέγξτε ότι η σελίδα χρησιμοποιεί ασφαλή σύνδεση – https – πιστοποιητικό SSL.

thebest.gr