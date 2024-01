Copernicus: Χρονιά ρεκόρ για τη ζέστη το 2023 – Αυξήθηκε η θερμοκρασία 1,48 βαθμό Κελσίου

Οι συνεχείς καύσωνες σε πολλά μέρη του κόσμου που ήταν το χαρακτηριστικό γνώριμα του κλίματος το 2023 επιβεβαιώθηκαν και από την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus, η οποία κατέγραψε τη χρονιά αυτή ως 1,48 βαθμό Κελσίου πιο ζεστή σε σχέση με το κλίμα της προβιομηχανικής εποχής. Γεγονός που αποδεικνύει ότι βιώσαμε πέρυσι το πιο ζεστό έτος στην ιστορία του πλανήτη.

BREAKING: Earth shattered global heat record in 2023 and it’s flirting with warming limit, European agency says https://t.co/lyUUuwEbGe

— The Associated Press (@AP) January 9, 2024