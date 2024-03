CNN για Ελλάδα: Ο ασθενής της Ευρώπης, θεραπεύτηκε – Έγινε χώρα-πρότυπο για την ΕΕ

«Το έθνος που κάποτε ήταν ο “ασθενής” της Ευρώπης, θεραπεύτηκε. Η χώρα που κάποτε απειλούσε να βουλιάξει το ευρωπαϊκό εγχείρημα έχει γίνει τώρα το πρότυπο της επιτυχίας του. Οι Έλληνες έβαλαν μυαλό, απέρριψαν τον λαϊκισμό και υιοθέτησαν λογικές οικονομικές πολιτικές».

Εύσημα απέδωσε στην Ελλάδα ο κορυφαίος δημοσιογράφος του τηλεοπτικού δικτύου CNN Fareed Zakaria στην εβδομαδιαία εκπομπή του, αναφέροντας με έμφαση ότι η εικόνα της χώρας άλλαξε δραστικά από τότε που ανέλαβε τη διακυβέρνηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Today’s last look: how Greece, a recent “sick man of Europe,” got cured pic.twitter.com/G8qOPxtVM1

— Fareed Zakaria (@FareedZakaria) March 3, 2024