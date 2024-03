“Circular Cultures Design School”: Μια σχολή για δημιουργούς και σχεδιαστές στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Το πρόγραμμα Circular Cultures – που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Onassis ONX , το διεθνές πρόγραμμα νέων μέσων και ψηφιακού πολιτισμού του Onassis Culture – επιστρέφει για 6η συνεχή χρονιά, στοχεύοντας στην προώθηση του βιώσιμου σχεδιασμού και της κυκλικότητας, στην καλλιέργεια ενός κλίματος κριτικού διαλόγου και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεων των δημιουργικών επαγγελματιών.

Φέτος, το 6ο κατά σειρά Circular Cultures (Making Matters) εξελίσσεται και παρουσιάζει το “Circular Cultures Design School”, μια σχολή για δημιουργούς και σχεδιαστές όλων των ειδικοτήτων, με δύο θεματικές ενότητες: “Materiality” και “Immateriality” στον κυκλικό σχεδιασμό.

Εστιάζοντας στις δύο αυτές θεματικές ενότητες, το “Circular Cultures Design School” προσκαλεί τους συμμετέχοντες να πειραματιστούν με τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τα βιώσιμα υλικά και να αποκαλύψουν νέες δυνατότητες, όπου η φυσική υπόσταση των υλικών και της χειροτεχνίας συναντά το απέραντο δυναμικό του ψηφιακού κόσμου.

Οι θεματικές ενότητες του CC Design School

Ενότητα A: Materiality – Τα απτά υλικά που συνθέτουν τον δημόσιο χώρο

Σ’ αυτή τη θεματική ενότητα εμβαθύνουμε στα απτά υλικά που συνθέτουν τον δημόσιο χώρο. Ανακαλύπτουμε την τέχνη του “placemaking”, όπου τα κυκλικά υλικά, οι φιλικές προς το περιβάλλον υφές και οι αρχές του βιώσιμου σχεδιασμού αξιοποιούνται για να δημιουργήσουν ελκυστικά, λειτουργικά και πολιτιστικά πλούσια περιβάλλοντα.

Ενότητα B: Immateriality – Οι δυνατότητες του ψηφιακού χώρου και των τεχνολογιών αιχμής

Η ενότητα αυτή εξερευνά τις απεριόριστες δυνατότητες του ψηφιακού χώρου και των τεχνολογιών αιχμής, ενώ παράλληλα διατηρεί τη βιωσιμότητα και την οικοδόμηση νέων κόσμων (“worldbuilding”) στο επίκεντρο. Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από άνευ προηγουμένου τεχνολογικές εξελίξεις, η ένταξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στον σχεδιασμό, αλλά και ο συγκερασμός ύλης και τεχνολογίας, έχουν αναδειχθεί σε μεταμορφωτικές δυνάμεις στο δημιουργικό τοπίο. Αυτή η συνέργεια όχι μόνο επαναπροσδιορίζει τα όρια της ανθρώπινης ευρηματικότητας, αλλά επίσης, εγείρει κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την ηθική και την καινοτομία.

Το “CC Design School” στοχεύει να λειτουργήσει ως πλατφόρμα μάθησης ανάμεσα σε ομότιμους, και ως χώρος συνεργασίας και σύγκλισης δημιουργικών πνευμάτων. Με βασικό στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βιωσιμότητα και τον κυκλικό σχεδιασμό, θα υποστηρίξουμε συζητήσεις καίριας σημασίας ενδυναμώνοντας παράλληλα τους δημιουργούς με περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες.

Επιπλέον, θα δημιουργήσουμε ενεργά νέα δίκτυα, φέρνοντας σε επαφή συμμετέχοντες από διαφορετικά υπόβαθρα και πόλεις της Ελλάδας. Μέσα από αυτές τις προσπάθειες, θα υποστηρίξουμε την ενσωμάτωση των αρχών της κυκλικότητας στις δημιουργικές βιομηχανίες.

Εισηγήτριες και εισηγητές:

Strand A: Materiality – Τα απτά υλικά που συνθέτουν τον δημόσιο χώρo

Η Ploipailin Flynn είναι ερευνήτρια με αντικείμενο την οργάνωση στρατηγικών για τη δημιουργία δίκαιων και αντιρατσιστικών επιχειρήσεων και τεχνολογιών. Είναι ιδρύτρια και διοργανώτρια του AIxDESIGN, μιας παγκόσμιας κοινότητας ερευνητών, σχεδιαστών και ειδικών στις δημιουργικές τεχνολογίες από τον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης, που εργάζονται χρησιμοποιώντας συμμετοχικές, διαθεματικές, φεμινιστικές και αντιρατσιστικές προσεγγίσεις για την πραγματοποίηση αναλυτικής έρευνας σχεδιασμού AI για ανθρώπους (όχι κερδοσκοπικά). Είναι επίσης ιδρύτρια και διοργανώτρια του antiracistby.design, μιας πλατφόρμας δημιουργίας και κοινής χρήσης ελεύθερων πόρων που βοηθούν στη δημιουργία προϊόντων και οργανισμών που έχουν βάση τον αντιρατσιστικό σχεδιασμό.

Μαζί της θα βρίσκεται η Vali Lalioti καθηγήτρια στο Creative XR and Robotics, ιδρυτικό μέλος του Creative XR and Robotics Research Hub στο UAL Creative Computing Institute και ιδρύτρια του The Innovation Consultancy θα συζητήσει την έρευνά της για την ενσωματωμένη σχέση μας με την AI, τη ρομποτική και τη σύγκρουση της εκτεταμένης πραγματικότητας στο “phygital”.

Strand B: Immateriality – Οι δυνατότητες του ψηφιακού χώρου και των τεχνολογιών αιχμής

Η Power Out of Restriction είναι μια κολεκτίβα συμμετοχικού σχεδιασμού του δημόσιου χώρου, με έδρα το Λονδίνο, που ξεκίνησε το 2019 και διευθύνεται από τους αρχιτέκτονες Shawn Adams, Larry Botchway και Ben Spry και τον λογιστή Matt Harvey- Agyemang. Στόχος της είναι να ενδυναμώσει τη νεολαία αξιοποιώντας τη σχεδιαστική τεχνογνωσία των ιδρυτών της και τις συνδέσεις με τον κλάδο.

Μαζί τους θα βρίσκεται το “Μπουλούκι” , το περιοδεύον εργαστήριο για τις παραδοσιακές τεχνικές δόμησης, μια συλλογικότητα που απαρτίζεται από αρχιτέκτονες, μηχανικούς και επαγγελματίες της πολιτιστικής κληρονομιάς, με αντικείμενο την αναζωογόνηση της παραδοσιακής γνώσης γύρω από τις τεχνικές και τα υλικά δόμησης. Δραστηριοποιείται από το 2018 ως μη-κερδοσκοπικός οργανισμός (Α.Μ.Κ.Ε.) με έδρα την Αθήνα στα πεδία της βιωματικής εκπαίδευσης, της αειφόρου αρχιτεκτονικής και της διαχείρισης πολιτιστικών τοπίων.

Αιτήσεις συμμετοχής

Η πρόσκληση απευθύνεται σε δημιουργούς και σχεδιαστές όλων των ειδικοτήτων να συμμετάσχουν στο “CC Design School” και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κοινότητας του κυκλικού σχεδιασμού μέσα από τις εμπειρίες, τις γνώσεις και την φιλοπεριέργεια τους. Αναζητούνται 30 συμμετέχοντες (15 για κάθε θεματική ενότητα) με καινοτόμες ιδέες που εγείρουν το διάλογο και τον προβληματισμό γύρω από κοινωνικά, πολιτιστικά και ηθικά ζητήματα και υπακούουν στις αρχές της βιωσιμότητας και κυκλικότητας.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ, μέχρι τη Δευτέρα 18 Μαρτίου.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: 20 Μαρτίου 2024.

Επιμέλεια:

Μαρία Παπαϊωάννου , Head of Arts, British Council στην Ελλάδα

, Head of Arts, British Council στην Ελλάδα Πρόδρομος Τσιαβός , Head of Digital Policy and Development, Ίδρυμα Ωνάση

, Head of Digital Policy and Development, Ίδρυμα Ωνάση Hannah Robinson, Architecture, Design and Fashion Programme Manager, British Council

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:

British Council | Ντίνα Ντζιώρα | Cultural Engagement, Arts Coordinator | dina.ntziora@gmail.com και

Onassis Stegi | Αναστασία Μαυρογιάννη | Innovation and Community Events Coordinator | aMavrogianni@onassis.org

Σχετικά με το Onassis ONX και το Circular Cultures

Το Onassis ONX είναι μια πρωτοβουλία του Onassis Culture, αφιερωμένη στην προώθηση ψηφιακών τεχνών μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις, υπηρεσίες καλλιτεχνικής επώασης και επιτάχυνσης, χρηματοδοτικές ευκαιρίες ανάπτυξης έργων και ευκαιρίες δικτύωσης και παρουσίασης για καλλιτέχνες. Το Onassis ONX συνεργάζεται ενεργά με ηγέτες της βιομηχανίας, θεσμικούς φορείς και διεθνείς δίκτυα για να υποστηρίξει την ανάπτυξη εμβυθυστικών εμπειριών με νέα αφηγηματικά μέσα όπως XR/VR/AR, Τεχνητής Νοημοσύνης, Spatial Computing κ.α.Αρχικά γνωστό ως ONX Studio, το Onassis ONX ιδρύθηκε το 2020 από το Ίδρυμα Ωνάση και το NEW INC, και έχει εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο πρόγραμμα που υποστηρίζει τους δημιουργούς από την ιδέα έως τη διανομή.

Με δραστηριότητα στην Αθήνα και τη Νέα Υόρκη, συνδέει αυτά τα δυναμικά πολιτιστικά κέντρα και διευρύνει τις τοπικές και διεθνείς σκηνές των νέων μέσων. Τα μέλη του Onassis ONX βρίσκονται σε όλες τις ηπείρους και έργα τους έχουν βρεθεί στις μεγαλύτερες διοργανώσεις και φεστιβάλ παγκοσμίως, μεταξύ άλλων το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, την Ars Electronica, τις εκθέσεις Plásmata στην Αθήνα και τα Ιωάννινα.

Το Circular Cultures Design School είναι μέρος των δράσεων του διεθνούς προγράμματος ψηφιακών τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, Onassis ONX. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Smart Attica European Digital Innovation Hub.Το Smart Attica στοχεύει να δώσει ώθηση στον ψηφιακό μετασχηματισμό για ΜΜΕ και φορείς του δημόσιου τομέα μέσω τεχνογνωσίας σε θέματα AI, Big Data, HPC, 5G και Cyber ​​Security, ως μέρος του δικτύου European Digital Innovation Hubs.

Σχετικά με το British Council

Το British Council είναι ο διεθνής οργανισμός της Βρετανίας που προωθεί τις πολιτισμικές σχέσεις και παρέχει εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Δημιουργεί ένα φιλικό περιβάλλον γνώσης και κατανόησης ανάμεσα σε ανθρώπους που ζουν στη Βρετανία και τις άλλες χώρες. Αυτό το πετυχαίνει με τη θετική του συμβολή στη Βρετανία και τις χώρες με τις οποίες συνεργάζεται, με στόχο να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων δημιουργώντας ευκαιρίες, οικοδομώντας σχέσεις και καλλιεργώντας την εμπιστοσύνη.

Συνεργάζεται με περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο στους τομείς των τεχνών και του πολιτισμού, στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, στην εκπαίδευση και την κοινωνία των πολιτών. Πέρυσι ήρθε σε προσωπική επαφή με πάνω από 80 εκατομμύρια ανθρώπους και με 791 εκατομμύρια ανθρώπους μέσω διαδικτύου, ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων και εκδόσεων. Εϊναι ένας βρετανικός φιλανθρωπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1934, διέπεται από τους κανόνες του Βασιλικού Καταστατικού και υπάγεται στο βρετανικό δημόσιο. To 2024 συμπληρώνει 85 χρόνια λειτουργίας στην Ελλάδα.