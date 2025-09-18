ΧΥΤΑ Στράτου: Προς επαναδημοπράτηση η επέκταση - Ακυρώθηκε και επίσημα ο διαγωνισμός

Προς επαναδημοπράτηση η επέκταση του ΧΥΤΑ Στράτου, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», ενώ ακυρώθηκε και επίσημα ο διαγωνισμός για τα έργα επέκτασης, μετά την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Ακυρώθηκε και επίσημα ο διαγωνισμός για τα έργα επέκτασης του ΧΥΤΑ Στράτου από το Δήμο Αγρινίου μετά την κοινοποίηση στο Δήμο Αγρινίου των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετών Πατρών που έκρινε αποκλειστέες και τις δύο εταιρείες («Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.» και «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.») που συμμετείχαν.

Ταυτόχρονα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου αποφασίστηκε η επαναδημοπράτηση του έργου, με όρους που θα αποφασιστούν σε επόμενη συνεδρίαση του οργάνου.

Υπενθυμίζεται ότι το Φεβρουάριο του 2024 η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου κατακύρωσε το διαγωνισμό του έργου της επέκτασης του ΧΥΤΑ στην εταιρεία «Ν. Νικολόπουλος ΑΤΕ». Ωστόσο από την «ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ» υπήρξε προδικαστική προσφυγή στην «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» (ΕΑΔΗΣΥ), η απόφαση της οποίας τελικά κρίθηκε σε δεύτερο βαθμό από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών.

Η «ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ», υπενθυμίζεται ότι είναι η εταιρεία που κέρδισε το διαγωνισμό για την κατασκευή και λειτουργία του εργοστασίου απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Στράτου. προϋπολογισμού 78,34 εκατ.

Το έργο της επέκτασης του ΧΥΤΑ Στράτου είχε ενταχθεί στο τομεακό ΕΣΠΑ του Υπ. Περιβάλλοντος εδώ και αρκετά χρόνια ως «πακέτο» με τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων, η οποία λόγω της σημασίας της ως προς τη διαχείριση των απορριμμάτων είχε προτεραιότητα για να δημοπρατηθεί. Επομένως, δεν τίθεται θέμα για απώλεια της κοινοτικής χρηματοδότησης από την καθυστέρηση που προκαλεί η ακύρωση του διαγωνισμού.

Επέκταση στο ενεργό κύτταρο

Εντούτοις η ακύρωση του διαγωνισμού δεν παύει να είναι πρόβλημα. Το έργο της επέκτασης του ΧΥΤΑ Στράτου θεωρείται ως αρκετά κρίσιμο, καθώς ο ΧΥΤΑ Στράτου έχει βρεθεί κοντά σε σημείο κορεσμού και η καθυστέρηση που έχει επέλθει, απειλεί συνολικά το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων για το Δήμο Αγρινίου.

Έτσι ο Δήμος Αγρινίου, προκειμένου να αποφύγει το πρόβλημα στη διαχείριση των απορριμμάτων που δημιουργείται, έχει σχεδιάσει την επέκταση του ενεργού κυττάρου του ΧΥΤΑ. Συγκεκριμένα με τεχνική παρέμβαση επιδιώκεται να αυξηθεί ο όγκος του ενεργού σήμερα κυττάρου ΧΥΤΑ. Ουσιαστικά πρόκειται για την τοποθέτηση σαρζανέτ κατάντη των ορίων του ενεργού κυττάρου του ΧΥΤΑ, προκειμένου έτσι να αυξηθεί ο όγκος των απορριμμάτων που θα μπορούν να διατεθούν στο συγκεκριμένο κύτταρο.

Με αυτό τον τρόπο ο ΧΥΤΑ Στράτου να παραμείνει ενεργός για τη διάθεση απορριμμάτων μέχρι το έργο να επαναδημοπρατηθεί.

Τι αφορά η επέκταση του ΧΥΤΑ

Το έργο «Κατασκευή έργων επέκτασης ΧΥΤΑ» συνολικού προϋπολογισμού 3.895.576 € (με ΦΠΑ24%) περιλαμβάνει τα έργα κατασκευής της Β’ φάσης του ΧΥΤΑ Στράτου (με προοπτική να λειτουργήσει αποκλειστικά ως ΧΥΤΥ) χωρητικότητας 1.104.000 m3, σε έκταση 60 στρ. με έργα στεγάνωσης και τα αντίστοιχα έργα δικτύων διαχείρισης στραγγισμάτων και βιοαερίου. Οι εγκαταστάσεις που θα κατασκευαστούν στον χώρο αυτό θα περιλαμβάνουν την κατασκευή 4 κυττάρων σε κατάντη συνέχεια των υφισταμένων 3 κυττάρων και την επέκταση της στεγάνωσης και των δικτύων συλλογής διηθημάτων και βιοαερίου. Ησυνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 10 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Η επέκταση του ΧΥΤΑ σε συνδυασμό με τη Μονάδα Επεξεργασίας έχουν ως στόχο να μετατρέψουν τα ΧΥΤΑ Στράτου σε ΧΥΤΥ, δηλαδή να μην θάβονται τα σκουπίδια όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά να θάβεται μόνο το υπόλειμμα της επεξεργασίας τους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το τέλος ταφής απορριμμάτων, το πρόστιμο δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που η κυβέρνηση έχει μετακυλήσει τους δήμους και σήμερα βαραίνει τα οικονομικά τους, στο μέλλον να περιοριστεί σε αμελητέο πόσο.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»