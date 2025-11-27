ΧΥΤΑ Στράτου: Η «ΗΛΕΚΤΩΡ» αναλαμβάνει προσωρινά τη λειτουργία

Η «ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ» αναλαμβάνει προσωρινά τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Στράτου, καθώς οι καθυστερήσεις και οι δικαστικές προσφυγές στους διαγωνισμούς για τη νέα Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων και την επέκταση του ΧΥΤΑ έχουν δημιουργήσει καθεστώς έκτακτης ανάγκης στη διαχείριση.

Υπό καθεστώς εκτάκτων συνθηκών λειτουργεί το τελευταίο χρονικό διάστημα ο ΧΥΤΑ Στράτου λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων και εμποδίων, που ανέκυψαν από τη δημοπράτηση της νέας Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και των έργων για την επέκταση του ΧΥΤΑ. Στο τέλος της άνοιξης ολοκληρώθηκε η διετής σύμβαση που υπήρχε με τον ανάδοχο («Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ») για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, με αποτέλεσμα ο ΧΥΤΑ Στράτου να βρεθεί χωρίς υπεύθυνο ανάδοχο για τη λειτουργία του… Και αυτό γιατί από τη στιγμή που υπήρχαν δικαστικές προσφυγές και στους δύο διαγωνισμούς ήταν αδύνατον να γίνει η παραμικρή εκτίμηση για το αν και πότε θα ξεμπλοκάρουν τα έργα.

Έτσι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης του ΧΥΤΑ αναγκάστηκε το προηγούμενο διάστημα να προβεί σε απευθείας αναθέσεις για μια μικρά χρονικά διαστήματα, αναθέσεις τόσο στον προηγούμενο ανάδοχο της λειτουργίας του ΧΥΤΑ, όσο και στην «ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ» του Ομίλου της Μotor Oil, με την οποία υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή του μεγάλου έργου της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για τις δύο εταιρείες που διεκδίκησαν το έργο της επέκτασης του ΧΥΤΑ.

Με αυτά ως δεδομένα από το Σύνδεσμο Διαχείρισης του ΧΥΤΑ αποφασίστηκε να γίνει διαγωνισμός για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ για χρονικό διάστημα περίπου τριών μηνών με τις συνοπτικές διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο για έκτακτες συνθήκες. Το ποσό που προβλέπεται είναι της τάξης των 180.000 ευρώ και αντιστοιχεί σε 22,70 ευρώ ανά τόνο για τους 8. 135 τόνους απορριμμάτων που θα διατεθούν το επόμενο διάστημα στο ΧΥΤΑ Στράτου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτό το διαγωνισμό συμμετείχε μόνο η «ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ», που θα αναλάβει προσωρινά τη λειτουργία του ΧΥΤΑ. Όπως έχει αναφέρει και σε προηγούμενο δημοσίευμά της η «Συνείδηση» εκτός από τη καθυστέρηση στη δημοπράτηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, έργο που υπογράφηκε τελικά μόλις τον περασμένο Μάιο, το μεγαλύτερο πρόβλημα έχει ανακύψει με την ακύρωση του διαγωνισμού για τα έργα επέκτασης του ΧΥΤΑ από το Διοικητικό Εφετείο Πατρών, που έκανε δεκτές τις παρεμβάσεις των εταιρειών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό.

Το έργο της επέκτασης του ΧΥΤΑ θεωρείται αρκετά κρίσιμο, καθώς ο ΧΥΤΑ Στράτου έχει βρεθεί κοντά σε σημείο κορεσμού και η καθυστέρηση που έχει επέλθει από την ακύρωση του διαγωνισμού, λόγω της δικαστικής διένεξης των εργοληπτριών εταιρειών, απειλεί συνολικά το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων για το Δήμο Αγρινίου.

Για το λόγο αυτό μόλις τον προηγούμενο μήνα από το Σύνδεσμο Διαχείρισης του ΧΥΤΑ πάρθηκε απόφαση για επαναδημοπράτηση του έργου της επέκτασης του ΧΥΤΑ, ωστόσο αυτή τη φορά η επέκταση του ΧΥΤΑ θα πάει «πακέτο» με τη διετή λειτουργία του ΧΥΤΑ, έτσι ώστε να προκύψει μια μικτή σύμβαση, με δύο διακριτά τμήματα. Το σκεπτικό για τη μικτή σύμβαση (έργο επέκτασης και λειτουργία) βασίζεται στο γεγονός έτσι θα διευκολυνθεί και η καθημερινή λειτουργία του ΧΥΤΑ, καθώς δεν θα εμπλέκονται δύο διαφορετικοί ανάδοχοι (ανάδοχος κατασκευής και ανάδοχος λειτουργίας) εντός των γειτονικών κυττάρων του ΧΥΤΑ.

Και τώρα το ενδιαφέρον στρέφεται αν στο δεύτερο διαγωνισμό για την επέκταση του ΧΥΤΑ θα συμμετέχουν και οι δύο εταιρείες και θα επαναλάβουν τη δικαστική τους διαμάχη…

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα «Συνείδηση»