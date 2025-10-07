ΧΥΤΑ Στράτου: Διαφορετική η επαναδημοπράτηση μετά την ακύρωση του αρχικού διαγωνισμού

«Πακέτο» η επέκταση και η λειτουργία στο ΧΥΤΑ Στράτου, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», με διαφορετική την επαναδημοπράτηση μετά την ακύρωση του αρχικού διαγωνισμού για την επέκτασή του.

Απόφαση για επαναδημοπράτηση του έργου της επέκτασης του ΧΥΤΑ Στράτου έλαβε ο Σύνδεσμος Διαχείρισης του ΧΥΤΑ μετά την ακύρωση του διαγωνισμού από τα δικαστήρια. Ωστόσο αυτή τη φορά η επαναδημοπράτηση της επέκτασης του ΧΥΤΑ θα πάει «πακέτο» με τη διετή λειτουργία του ΧΥΤΑ, έτσι ώστε να προκύψει μια μικτή σύμβαση, με δύο διακριτά τμήματα.

Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Εφετείο Πατρών που έκρινε αποκλειστέες και τις δύοεταιρείες που συμμετείχαν στον προηγούμενο διαγωνισμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες ήταν η «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» -που κέρδισε το διαγωνισμό για την κατασκευή καιλειτουργία του εργοστασίου απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Στράτου, προϋπολογισμού 78,34 εκατ. και η εταιρεία «Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», η οποία τα προηγούμενα χρόνια είχε αναλάβει τη λειτουργία του ΧΥΤΑ.

Το σκεπτικό για τη μικτή σύμβαση (έργο επέκτασης και λειτουργία) βασίζεται στο γεγονός έτσι θα διευκολυνθεί και η καθημερινή λειτουργία του ΧΥΤΑ, καθώς δεν θα εμπλέκονται δύο διαφορετικοί ανάδοχοι (ανάδοχος κατασκευής και ανάδοχος λειτουργίας) εντός των γειτονικών κυττάρων του ΧΥΤΑ.

Επιφυλάξεις Καψάλη

Έντονες επιφυλάξεις για τη δημοπράτηση «πακέτο» εξέφρασε από την πλευρά της αντιπολίτευσης ο Παναγιώτης Καψάλης εκτιμώντας πως κάτι τέτοιο εγκυμονεί ένα τεράστιο κίνδυνο της μίας υπηρεσίας (λειτουργία ΧΥΤΑ) με την άλλη εργολαβία (επέκταση ΧΥΤΑ),διότι εάν υπάρξουν μεταξύ των νέων συμμετεχόντων εκ νέου προσφυγές, αυτό θα επιφέρει τεράστιες καθυστερήσεις και στην επέκταση και στη λειτουργία του ΧΥΤΑ. Ο Π. Καψάλης επέμεινε να διαχωριστούν η μια διαδικασία από την άλλη με ξεχωριστούς διαγωνισμούς και ειδικά για την επέκταση πρότεινε τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Σε σχέση με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ αξίζει να σημειωθεί ότι η προηγούμενη η διετής σύμβαση που υπήρχε με τον ανάδοχο («Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ») ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάιο και έκτοτε ο ΧΥΤΑ λειτουργεί σε καθεστώς «εκτάκτων συνθηκών» με απευθείας αναθέσεις για μια μικρά χρονικά διαστήματα, αναθέσεις τόσο στον προηγούμενο ανάδοχο της λειτουργίας του ΧΥΤΑ, όσο και στην «ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ», με την οποία πρόσφατα υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή του μεγάλου έργου της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων.

Μικρός διαγωνισμός για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ το προσεχές διάστημα

Παράλληλα πρόσφατα από το Σύνδεσμο Διαχείρισης του ΧΥΤΑ αποφασίστηκε να γίνει διαγωνισμός για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ με προϋπολογισμό 230.000 ευρώ για χρονικό διάστημα περίπου δυόμισι μηνών και τη διαχείριση 8.135 τόνων απορριμμάτων. Η δημοπράτηση έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Οκτωβρίου.

Το έργο της επέκτασης του ΧΥΤΑ Στράτου τουλάχιστον θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν κινδυνεύει με απώλεια της κοινοτικής του χρηματοδότησης. Και αυτό γιατί είχε ενταχθεί στο τομεακό ΕΣΠΑ του Υπ. Περιβάλλοντος εδώ και αρκετά χρόνια ως «πακέτο» με τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων, η οποία λόγω της σημασίας της ως προς τη διαχείριση των απορριμμάτων είχε προτεραιότητα για να δημοπρατηθεί. Το έργο θεωρείται αρκετά κρίσιμο, καθώς ο ΧΥΤΑ Στράτου έχει βρεθεί κοντά σε σημείο κορεσμού και η καθυστέρηση που έχει επέλθει από την ακύρωση του διαγωνισμού, απειλεί συνολικά το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων για το Δήμο Αγρινίου.

Τι αφορά η επέκταση του ΧΥΤΑ

Το έργο «Κατασκευή έργων επέκτασης ΧΥΤΑ» συνολικού προϋπολογισμού 3.895.576 € (με ΦΠΑ 24%) περιλαμβάνει τα έργα κατασκευής της Β’ φάσης του ΧΥΤΑ Στράτου (με προοπτική να λειτουργήσει αποκλειστικά ως ΧΥΤΥ) χωρητικότητας 1.104.000 m3, σε έκταση 60 στρ. με έργα στεγάνωσης και τα αντίστοιχα έργα δικτύων διαχείρισης στραγγισμάτων και βιοαερίου. Οι εγκαταστάσεις που θα κατασκευαστούν στον χώρο αυτό θα περιλαμβάνουν την κατασκευή 4 κυττάρων σε κατάντη συνέχεια των υφισταμένων 3 κυττάρων και την επέκταση της στεγάνωσης και των δικτύων συλλογής διηθημάτων και βιοαερίου. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 10 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Η επέκταση του ΧΥΤΑ σε συνδυασμό με τη Μονάδα Επεξεργασίας έχουν ως στόχο να μετατρέψουν τα ΧΥΤΑ Στράτου σε ΧΥΤΥ, δηλαδή να μην θάβονται τα σκουπίδια όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά να θάβεται μόνο το υπόλειμμα της επεξεργασίας τους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το τέλος ταφής απορριμμάτων, το πρόστιμο δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που η κυβέρνηση έχει μετακυλήσει τους δήμους και σήμερα βαραίνει τα οικονομικά τους, στο μέλλον να περιοριστεί σε αμελητέο πόσο.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»