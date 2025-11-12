Χρύσπα και Παναγιώτης Νικολάου χώρισαν μετά από 15 χρόνια γάμου

Η Χρύσπα και ο επιχειρηματίας Παναγιώτης Νικολάου αποφάσισαν να χωρίσουν μετά από 15 χρόνια γάμου. Οι δυο τους, ζούσαν χωριστά από το περασμένο καλοκαίρι, όμως η είδηση έγινε γνωστή πριν από λίγες μέρες.

Η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 τη σχετική φημολογία, χωρίς να επεκταθεί.

Το πρώην ζευγάρι αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους και μάλιστα, έχουν χωρίσει από τον Ιούλιο. Η εκπομπή επικοινώνησε με την τραγουδίστρια, η οποία έδωσε το «πράσινο» φως για να γίνει γνωστός ο χωρισμός της.

«Πήραμε τηλέφωνο, το επιβεβαίωσε, ήθελε να το επικοινωνήσει», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας, αναφερόμενος στο σχετικό θέμα.

Η Χρύσπα έκανε και σχετική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Δημοσίευσε μία φωτογραφία από τα χαρτιά του διαζυγίου και έγραψε πάνω σε αυτή: «Challenge accepted #Divorced».

Το θέμα αυτό συζητήθηκε και στην εκπομπή του ΑΝΤ1, Πρωινό, το πρωί της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου, με τον Γιώργο Λιάγκα να εξηγεί πως ήρθαν σε επικοινωνία με την τραγουδίστρια και τους ανέφερε πως είναι κάτι που είχε ανάγκη να επικοινωνήσει με τον κόσμο.

«Ταιριάζουμε σε πολλά αλλά δεν ταιριάζουμε σε όλα κι αυτό έχει ενδιαφέρον. Δεν έχει μπει ποτέ μέσα στο κεφάλι μου το να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας. Δε ξέρω να στο εξηγήσω γιατί. Δεν το έχω βάλει στο κεφάλι μου ότι πρέπει να γίνει. Κάποια πράγματα θεωρώ πως είτε γίνονται είτε όχι» είχε πει η Χρύσπα για τον γάμο της, το 2023.

Πηγή: newsit.gr