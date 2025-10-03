«Χρυσός» ο Νάσος Γκαβέλας: Διατήρησε τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή στα 100μ.

Ανίκητος ο χρυσός παραολυμπιονίκης του Παρισίου, Νάσος Γκαβέλας και το απέδειξε και στο Νέο Δελχί, διατηρώντας τον τίτλο του πρωταθλητή κόσμου στα 100μ. Τ11, φτάνοντας στη κορυφή, αυτή τη φορά με οδηγό τον Δημήτρη Χρυσάφη.

Ο Νάσος Γκαβέλας έχει σαρώσει τα χρυσά μετάλλια τα τελευταία χρόνια, αποδεικνύοντας ότι δεν έχει αντίπαλο στο άθλημα του. Ο 25χρονος παραολυμπιονίκης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με 10.96 στα 100μ. Τ11 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παραστίβου στο Νέο Δελχί.

Αυτή τη φορά είχε για οδηγό τον Δημήτρη Χρυσάφη, με τον οποίο τερμάτισαν πρώτοι, διαλύοντας τον ανταγωνισμό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη World Para Athletics (@paraathletics)

Ο Νάσος Γκαβέλας έχει αναδειχθεί δύο φορές νικητής στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο το 2021 και στο Παρίσι το 2024, ενώ έχει και τα χρυσά μετάλλια στα 100μ. Τ12 από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα του 2018 στο Βερολίνο και του 2019 στο Μπίντγκοτζ.

Πηγή: newsit.gr