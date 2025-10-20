Χρυσοχοϊδης: «Δεν στήνουμε τσαντίρια στην Ακρόπολη. Οφείλουμε σεβασμό στα ιερά και στα κοινά»

«Στα ιερά και στα κοινά οφείλουμε τον μέγιστο σεβασμό. Στην Ακρόπολη δεν πάμε να στήσουμε τσαντίρια…», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, υποστηρίζοντας την τροπολογία της κυβέρνησης για την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, που κατατέθηκε στη Βουλή.

«Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έρχεται από πολύ παλιά. Δεν είναι τωρινό. Και στην Ακρόπολη δεν πάμε να στήσουμε τσαντίρια. Και στις εκκλησίες δεν γίνονται γκράφιτι. Στα ιερά και στα κοινά οφείλουμε τον μέγιστο σεβασμό. Και αυτή η γενιά πρέπει να συμβάλλει σε αυτό» ήταν η ακριβής έκφρασή του για το θέμα που έθιξε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, λέγοντας πως «Οι πρώτες και τελευταίες δυνάμεις που φύλαξαν τον Άγνωστο Στρατιώτη ήταν οι κατοχικές».

Επίσης, ο κ. Χρυσοχοϊδης απαντώντας στην Ζωή Κωνσταντοπούλου που τον κατηγόρησε για την έκφρασή του αυτή, είπε πως ο ίδιος «γεννήθηκε στα τσαντίρια και στο χώμα κάτω». «Ξέρω τί σημαίνει βάσανα και είμαι βουλευτής μιας περιοχής με κατεξοχήν λαϊκούς ανθρώπους. Επίσης ήμουν ο πρώτος που είπα ότι είναι παραδεκτό το αίτημα του πατέρα και τελικώς βρέθηκε ο τρόπος για να ικανοποιηθεί το αίτημά του».

Εξάλλου ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, καταλόγισε στην κ. Κωνσταντοπούλου ότι αρέσκεται σε θεωρίες συνωμοσίας και τόνισε ότι απευθυνόμενος προς εκείνη: «Δεν είναι γνωστοί – άγνωστοι αυτοί που τους περιγράφετε έτσι. Είναι γνωστοί πολύ σύντομα θα τους καταδείξουμε έναν έναν. Είναι πολύ δραστήριοι και να ζημιώνουν το δικαίωμα να συνέρχεσθαι».

Τέλος για το επεισόδιο στην Άνδρο σε εκδήλωση με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, για το οποίο η κυρία Κωνσταντοπούλου, μίλησε για αστυνομική αυθαιρεσία, ο αρμόδιος υπουργός εξήγησε ότι ο πολίτης, που συνελήφθη κινήθηκε προς την κατεύθυνση του Κωνσταντίνου Τασούλα και καταδικάστηκε από τα δικαστήρια για συγκεκριμένα αδικήματα.

Πηγή: cnn.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi