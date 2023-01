Χρυσό βραβείο για τον Δήμο Ξηρομέρου στα «Best City Awards»

Τα Best City Awards, τα μοναδικά βραβεία που επιβραβεύουν την Καινοτομία και την Ποιότητα Ζωής στις ελληνικές πόλεις, ανέδειξαν τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 στo Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων τους νικητές, σε μια ολοζώντανη και δυναμική Τελετή Απονομής με τη συμμετοχή των νικητών, των μελών της Κριτικής Επιτροπής, εκπροσώπων Δημοσίου και επιχειρήσεων, καθώς και δημοσιογράφων.

Tα Best City Awards 2023 powered by Olympios Group of Companies, που διοργανώνει η Boussias Events, υπό την Αιγίδα της ΚΕΔΕ, της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για 7η χρονιά ανέδειξαν κορυφαίες πρακτικές και λύσεις της χρονιάς που πέρασε, μιας χρονιάς εξαιρετικά δύσκολης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπου δοκιμάστηκαν οι αντοχές συστημάτων και ανθρώπων.

Παρ’ όλα αυτά, η Αυτοδιοίκηση με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, απάντησαν στις προκλήσεις της εποχής και απέδειξαν ότι με ευελιξία, καινοτομία και εμπιστοσύνη μπορούν να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα. Σε μια γεμάτη αισιοδοξία εκδήλωση, τα περίπου 400 στελέχη των ΟΤΑ και των επιχειρήσεων παρέλαβαν τα βραβεία τους, και αντάλαξαν τεχνογνωσία και εμπειρία.

Ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής Δημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Τρικκαίων, στην ομιλία του αφού συνεχάρη εκ των προτέρων όλους τους Δημάρχους και τους συνεργάτες τους που απέσπασαν διακρίσεις στα βραβεία, δηλώνοντας με την ευκαιρία: «Οι ελληνικές πόλεις μέσα από τον θεσμό των Best City Awards αποδεικνύουν ότι υιοθετούν το όραμα της σύγχρονης αστικής ευφυΐας, αξιοποιώντας καινοτομίες και τεχνολογγίες αιχμής για να καταστήσουν αποτελεσματικότερη τη διακυβέρνησή τους, να ενισχύσουν την τοπική οικονομία και λειτουργούν με νέους, βιώσιμους τρόπους, ώστε να αντιμετωπίσουν ζητήματα της κοινωνίας όπως ανεργία και ενίσχυση επιχειρηματικότητας, ο αποκλεισμός και το υποβαθμισμένο περιβάλλον. Οι λύσεις που έδωσαν η ΚΕΔΕ, οι Δήμοι, οι υπάλληλοι, οι ίδιοι οι πολίτες, απέδειξαν ότι το “έξυπνο” είναι να τολμάς (και) να αλλάζεις, με πρώτιστο μέλημα την κοινωνία. Συνεχίζουμε!».

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης, Υπουργός Εσωτερικών κ. Μαυρουδής Βορίδης, ο οποίος παρακολούθησε με αμείωτο ενδιαφέρον τα επιτεύγματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στον εναρκτήριο χαιρετισμό του δήλωσε πως η Κυβέρνηση στέκεται αρωγός στο σοβαρό έργο που έχουν αναλάβει οι Δήμοι και επισήμανε πως θεσμοί όπως τα Best City Awards, καταφέρνουν να αναδεικνύουν σημαντικές πρακτικές και να κινητοποιούν τις αρχές των πόλεων προς την αέναη προσπάθεια βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών τους, αλλά και της βιώσιμης λειτουργίας τους συνολικά.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και της φιλοσοφίας των βραβείων, ο Δήμος Ξηρομέρου, μετά την περυσινή του συμμετοχή, η οποία έγινε τελευταία στιγμή, με μικρή προετοιμασία, σε μία μόνο κατηγορία (ΔΩΡΕΑΝ) και πήρε μόνο την εμπειρία της συμμετοχής και κανένα βραβείο, συμμετείχε για 2η συνεχή χρονιά, πάλι ΔΩΡΕΑΝ, με μία μόνο συμμετοχή στην κατηγορία Δράσεις Προάσπισης της Κοινοτικής Υγείας και απέσπασε το χρυσό βραβείο.

Η συμμετοχή του Δήμου μας κατέστει δυνατή μετά απο μια σειρά δράσεων, οι οποίες υλοποιήθηκαν και εντάθηκαν στην διάρκεια της πανδημίας, όπου αξιοποίησαμε τόσο την ψηφιακή τεχνολογία όσο και την διασύνδεση επιστημονικών φορέων, επιστημόνων, καταξιωμένων επαγγελματιών σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο, την συνέργεια και την συνεργατικότητα με φορείς και υπηρεσίες του Δήμου μας.

Είμαστε περήφανοι για αυτή την διάκριση, διότι αποδίδει στο Δήμο Ξηρομέρου την επιβράβευση για αυτή την τόσο σημαντική δουλειά, γινόμαστε κοινωνοί και συνεργάτες άλλων Δήμων και φορέων της τοπικής Αυτοδιοίκησης και δημιουργούμε ένα μελλοντικό δρόμο δημιουργίας και έργου.

Αφιερώνουμε το βραβείο αυτό σε όλους όσους συνεργάστηκαν, στους εθελοντές και επιστήμονες που βοήθησαν και ιδιαιτέρως στους πολίτες/δημότες μας που στήριξαν με την παρουσία τους και την αποδοχή τους όλες τις προαναφερόμενες δράσεις.

