Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, 2025
Χρυσό για τις αδελφές Σιδερά από το Αιτωλικό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Jiu Jitsu

Οι αδελφές Σιδερά από το Αιτωλικό ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, αφού κατέκτησαν το χρυσό στο Jiu Jitsu στην Ταϊλάνδη

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Η Αλεξάνδρα Σιδερά του Διονυσίου και της Λαμπρινής, μαθήτρια της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου Αιτωλικού, μαζί με την αδερφή της, Μαρία Σιδερά-περσινή μαθήτρια του σχολείου μας και νυν φοιτήτρια- κέρδισαν το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία DUO Γυναικών U21 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Jiu Jitsu που διεξήχθη από 8/11/2025 έως 14/11/2025 στην Ταϊλάνδη.

Ο Σύλλογος καθηγητών του ΓΕΛ Αιτωλικού και η Διευθύντρια εύχονται θερμά συγχαρητήρια και πάντα επιτυχίες στις αδελφές Σιδερά.

Υ.Γ.Σημειωτέον ότι το ΓΕΛ Αιτωλικού έχει ήδη πρωταθλήτριες αλλά και πολλούς δυνάμει πρωταθλητές, ιδίως στο άθλημα Jiu Jitsu.

aixmi-news.gr

