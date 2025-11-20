Χρυσό για τις αδελφές Σιδερά από το Αιτωλικό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Jiu Jitsu

Η Αλεξάνδρα Σιδερά του Διονυσίου και της Λαμπρινής, μαθήτρια της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου Αιτωλικού, μαζί με την αδερφή της, Μαρία Σιδερά-περσινή μαθήτρια του σχολείου μας και νυν φοιτήτρια- κέρδισαν το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία DUO Γυναικών U21 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Jiu Jitsu που διεξήχθη από 8/11/2025 έως 14/11/2025 στην Ταϊλάνδη.

Ο Σύλλογος καθηγητών του ΓΕΛ Αιτωλικού και η Διευθύντρια εύχονται θερμά συγχαρητήρια και πάντα επιτυχίες στις αδελφές Σιδερά.

Υ.Γ.Σημειωτέον ότι το ΓΕΛ Αιτωλικού έχει ήδη πρωταθλήτριες αλλά και πολλούς δυνάμει πρωταθλητές, ιδίως στο άθλημα Jiu Jitsu.

