Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος στο Αγρίνιο – Η πόλη φοράει τα γιορτινά της!

Μπορεί να καλωσορίσαμε μόλις τον Νοέμβριο αλλά εδώ και εβδομάδες τα συνεργεία Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου στο Αγρίνιο εργάζονται πυρετωδώς για τα Χριστούγεννα και τον εορταστικό διάκοσμο της πόλης!

Στόχος τους να δημιουργήσουν γιορτινή ατμόσφαιρα στην πόλη που θα την χαρούμε για όσο το δυνατόν περισσότερο.

Όσοι περνούσαν το πρωί της Δευτέρας (3.11.25) από την Παπαστράτου αντίκριζαν γερανοφόρο και άλλα οχήματα του Δήμου. Το προσωπικό τοποθετούσε το φωτεινό διάκοσμο που πολύ σύντομα θα αλλάξει την όψη της πόλης.

Ένας «ποταμός» από φωτάκια και ομπρέλες, πήραν τη θέση τους στον κεντρικότερο δρόμο του Αγρινίου. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί πότε φωταγωγηθεί ο χριστουγεννιάτικος διάκοσμος αλλά το βέβαιο είναι ότι οι λάτρεις αυτής της περιόδου και κυρίως τα παιδιά το περιμένουν με ανυπομονησία.

Η εορταστική αυτή αλλαγή ενδεχομένως να συμβάλει και στην τόνωση της αγοραστικής κίνησης, δίνοντας γιορτινό ρυθμό στην πόλη και την αγορά.

Δείτε φωτογραφίες: