Χριστουγεννιάτικο κοντσέρτο «Πολυφωνικής»: Επί σκηνής η σοπράνο Τζίνα Φωτεινοπούλου, ο τενόρος Αντώνης Κορωναίος και 350 ερμηνευτές

Η σοπράνο Τζίνα Φωτεινοπούλου, ο τενόρος Αντώνης Κορωναίος και 350 ερμηνευτές επί σκηνής στο χριστουγεννιάτικο κοντσέρτο της «Πολυφωνικής», στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το χειμώνα του 1817 στο χωριό Όμπερντορφ της Αυστρίας βόρεια της πόλης Σάλτσμπουργκ, ο εκεί δάσκαλος και μουσικός του εκκλησιαστικού οργάνου, Φραντς Ξάβερ Γκρούμπερ, συνέθεσε την παγκόσμια γνωστή μελωδία της «Άγιας Νύχτας», που τραγουδιέται σε όλες τις ηπείρους και που το 2011 ανακηρύχθηκε τμήμα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Αυστρίας. Έργο που έκλεισε ήδη τα 200 χρόνια από τη σύνθεσή του. Έναν χρόνο νωρίτερα, μέσα στον βαρύ χειμώνα του 1816, στο Μαρίεπφαφ της επαρχίας Λουνγκάου του Σάλτσμπουργκ, ο βοηθός ιερέας Γιόζεφ Μορ είχε εμπνευστεί και είχε συγγράψει το Χριστουγεννιάτικο ποίημα – που μελοποίησε ο Φραντς Ξάβερ Γκρούμπερ – το οποίο έμελλε να μεταφραστεί αργότερα, σε πάνω από 300 γλώσσες και διαλέκτους του κόσμου.

Στις 22 και 23 Δεκεμβρίου 2023, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, σ’ ένα εορταστικό και επετειακό «XMAS GALA», η «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ» θα ερμηνεύσει τον παγκόσμιο αυτόν ύμνο των Χριστουγέννων, όπως και αντιπροσωπευτικές μελωδίες και μουσικές από όλο τον κόσμο, ζωντανεύοντας τη μαγεία της Νύχτας της Γεννήσεως.

Στο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ 2023 συμμετέχουν:

Σολίστ: ΤΖΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ – σοπράνο, ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ – τενόρος

Ορχήστρα SINFONICA (Διεύθυνση: Μο ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ- Μο ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΤΟΣ)

ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ (Διεύθυνση: Μαριαλένα Μπόκαρη)- ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ (Διεύθυνση: Αρετούσα Νικολοπούλου)- ΝΕΑΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ (Διεύθυνση: Λούση Χριστοδούλου) – ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ (Διεύθυνση: Σταύρος Σολωμός)- ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ”ΕΜΜΕΛΕΙΑ”(Διεύθυνση: Αλμπένα Πενκόβα)- ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ (Διεύθυνση: Γιώργος Μπουρδόπουλος)- ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ”ΗΛΙΟΔΩΡΙΑ” (Διεύθυνση: Γιάννης Παναγιωτόπουλος)- ΣΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΥΚΤΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ «VIBRATO» (Διεύθυνση: Γιώργος Αθανασακόπουλος)- ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΩΔΕΙΟΥ ”ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ” (καθηγητής, Γιώργος Λαμπράκος).

Πιανίστες: ΜΑΡΙΝΑ ΜΥΛΩΝΑ- ΛΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ”DANCE A” – ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ.

Συμμετέχουν συνολικά: 350 ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ

Το πρώτο μέρος των συναυλιών του ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΚΟΝΤΣΕΡΤΟΥ, θα περιλαμβάνει διάφορα έργα από το εγχώριο και διεθνές ρεπερτόριο, με τους σολίστ, τις Χορωδίες και τις Ορχήστρες του Οργανισμού, ενώ στο δεύτερο μέρος θα ακουστούν μερικά από τα σημαντικότερα έργα του κλασσικού ρεπερτορίου, όπως: «Casta Diva» (Opera «Norma», Vincenzo Bellini), «Nessun Dorma» (Opera «Turandot», Giacomo Puccini), «Ave Maria», Giulio Caccini, «Hymn to Virgin», Robert Prizeman, «Exodus» (soundtrack album, Ernest Gold), «Con te partirò» (Francesco Sartori και Lucio Quarantotto), «Adiemus», Karl Jenkins, «Angels we have heard on high», παραδοσιακό σε επεξεργασία του Daryl McKenzie καθώς και διάσημες και διαχρονικές μελωδίες όπως, «It’s the most wonderful time of the year» του Eddie Pola, ενώ το πρόγραμμα της συναυλίας θα κλείσει με παραδοσιακά κάλαντα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΑΤΡΑΣ» και η Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», σας προσκαλούν σ’ αυτό μαγικό μουσικό ταξίδι , με το φετινό επετειακό ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ μια συνεργασία, η οποία θα συμβάλει στην ανέλιξη της Πολιτιστικής ταυτότητας της Πάτρας και στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος συμμετοχής καλλιτεχνών, από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

