Χριστουγεννιάτικο «Εργαστήριο Σκέψης» στο Αγρίνιο από «Το σεντούκι του παππού»

Στο χριστουγεννιάτικο «Εργαστήριο Σκέψης» της Αριάδνης Δάντε, προσκαλεί στο Αγρίνιο η δημιουργική ομάδα «Το σεντούκι του παππού».

Η ανακοίνωση:

Η δημιουργική ομάδα “Το σεντούκι του παππού” σας προσκαλεί την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, στις 18:00, στο χριστουγεννιάτικο “Εργαστήριο Σκέψης” της Αριάδνης Δάντε (Παπαϊώαννου 15, Αγρίνιο) σε μια παραμυθένια αφήγηση και πολλές χριστουγεννιάτικες κατασκευές.

Η παρουσία σας θα μας χαροποιήσει ιδιαιτέρως.

Παρακαλούμε για τη δήλωση συμμετοχής σας στο email: ariadnidante@gmail.com.

Η αφίσα: