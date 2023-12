Χριστουγεννιάτικη Συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας και Χορωδίας της ΕΡΤ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Μιχάλη Οικονόμου, παρουσιάζουν αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες, δημοφιλή έργα, ύμνους και κάλαντα, σε μια εορταστική και πολυαναμενόμενη συναυλία, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης), τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023, στις 20:30. Σολίστ η υψίφωνος Βασιλική Καραγιάννη και ο βιολίστας Ηλίας Λιβιεράτος. Τη Χορωδία διευθύνει ο μαέστρος Μιχάλης Παπαπέτρου.

Δείτε το trailer της Χριστουγεννιάτικης Συναυλίας

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Χορωδία a capella – συνοδεύει στο Εκκλησιαστικό όργανο η Ελένη Κεβεντσίδου

Ghislain Reece-Trapp: Alleluia! A New Work is come on Hand

Josu Elberdin: Ave Maria Gratia Plena

Gustav Holst: Christmas Day

Ryan Cayabyab: A Christmas Carol (Διασκευή από τον “Scrooge” του Leslie Bricusse)

Gioachino Rossini: Εισαγωγή από την όπερα «Η Κλέφτρα Κίσσα» (Die diebische Elster)

Giacomo Puccini: Quando m’en vo από την όπερα «Λα Μποέμ»

Niccolò Paganini: Σονάτα για βιόλα και ορχήστρα

Giuseppe Verdi: Merce dilette amice από την όπερα «Σικελικοί Εσπερινοί»

Johann Strauss: Αυτοκρατορικό βαλς (Emperor Waltzes) Op.437

Διάλειμμα

Leroy Anderson: A Christmas festival

Giacomo Puccini: O mio babbino caro από την όπερα «Τζιάνι Σκίκι»

John Francis Wade: Adeste fideles (μεταγραφή Νικόλας Βογιατζής)

Franz Gruber: Άγια νύχτα (μεταγραφή Μιχάλης Οικονόμου)

Edward Elgar: Pomp and circumstance march no.1

Johann Strauss: Czardas από την οπερέτα «Η Νυχτερίδα»

Johann Strauss: Duidu duidu από την οπερέτα «Η Νυχτερίδα»

Johann Strauss: Πόλκα, κάτω από αστραπές και βροντές

Χορωδία της ΕΡΤ

Ηλίας Λιβιεράτος

Βασιλική Καραγιάννη

Μιχάλης Παπαπέτρου

Info

Βασιλική Καραγιάννη, σοπράνο

Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα

Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία της ΕΡΤ

Μουσική Διεύθυνση Χορωδίας: Μιχάλης Παπαπέτρου

Μουσική Διεύθυνση: Μιχάλης Οικονόμου

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.megaron.gr

Τιμές εισιτηρίων:

€8.00, €10.00, €12.00

€4.00 Φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ