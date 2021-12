Χριστουγεννιάτικη συναυλία και φωταγώγηση δέντρου στο Δήμο Αγρινίου

Έφτασε η μέρα για την Χριστουγεννιάτικη συναυλία και φωταγώγηση του δέντρου στο Δήμο Αγρινίου.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα ο Τομέας Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με τον Δήμο Αγρινίου διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη συναυλία, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου, στις 10 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 7.00 μ,μ στο πλαίσιο φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου.

Η Σχολή Σύγχρονου τραγουδιού του Ωδείου της Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας που μετρά 31 χρόνια παρουσίας στα πολιτιστικά δρώμενα τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού με συντελεστές της : Ελένη Βλάχου, Σοφία Δουκλιά και Μαριλένα Νησίδη στο τραγούδι, την Λούση Χριστοδούλου στο πιάνο και τον Γιώργο Λαμπράκο στα ντραμς υπό την διεύθυνση της Χρύσας Πανταζοπούλου, δημιουργεί μια εμπνευσμένη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα ώστε οι πολίτες να νιώσουν την ομορφιά των Χριστουγέννων και έρχεται να ντύσει μουσικά το κέντρο του Αγρινίου με χριστουγεννιάτικες μελωδίες, όπως το We wish you a Merry Christmas, Let it snow, Rocking around the Christmas tree, All I want for Christmas και πολλά ακόμη γνωστά και αγαπημένα τραγούδια.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Τουρισμού Νίκος Κοροβέσης, σε συνεργασία με τον Δήμο Αγρινίου ενισχύουν τη θέση ότι ο πολιτισμός είναι ανάγκη να παραμείνει ζωντανός και είναι σημαντικό να δίνεται η δυνατότητα στους καλλιτέχνες να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να επικοινωνήσουν με τον κόσμο. Η διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αλλά και η ενίσχυση της ψυχικής ανάτασης και της ψυχαγωγίας των πολιτών μας, ειδικά αυτή την εποχή, αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της Περιφέρειας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τους κατά τόπους φορείς και με τις ποικίλες δράσεις της αποδεικνύει έμπρακτα την στήριξή της για την διάχυση του αισθήματος της αισιοδοξίας στους πολίτες, έπειτα από δύο χρόνια πανδημίας και κοινωνικών περιορισμών.

Καλύβια Αγρινίου: Φεστιβάλ πορτοκαλιού την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου