«Χριστουγεννιάτικη» η Ντορέττα Παπαδημητρίου στόλισε και έδειξε το «πριν» και το «μετά»

Η γνωστή ηθοποιός Ντορέττα Παπαδημητρίου στόλισε με κέφι το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της.

Μάλιστα, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους το βίντεο, στο οποίο έδειχνε το «πριν» και το «μετά» του στολισμού.

Αρχικά, η Ντορέττα Παπαδημητρίου πόζαρε χορεύοντας δίπλα στο δέντρο, στο οποίο δεν είχε τοποθετήσει ακόμα τα στολίδια, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε με χριστουγεννιάτικη ενδυμασία, παρουσιάζοντας το ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, σχολιάζει το protothema.gr.

«Και του χρόνου με υγεία, αγάπη, τύχη, χαρά και όλα τα καλά» ευχήθηκε η ηθοποιός στους ακολούθους της μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησής της.