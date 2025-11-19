Χριστούγεννα στους δρόμους υπόσχονται οι αγρότες

Σε αγωνιστικό αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες και κτηνοτρόφοι που είναι έτοιμοι να κατέβουν ξανά στους με τα τρακτέρ τους στους δρόμους, ζητώντας την άμεση αποδέσμευση των πληρωμών που έχουν μπλοκαριστεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την πληρωμή αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ.

Την ερχόμενη Κυριακή -23 Νοεμβρίου- στη Νίκαια της Λάρισας θα πραγματοποιηθεί την πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών, όπου θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το πού θα στηθούν τα μπλόκα ανά την Ελλάδα.

Προηγήθηκε η πανελλαδική κινητοποίηση στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα καθώς και συλλαλητήριο στην Αγιά, ενώ συνεχίζονται οι κατά τόπους διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις.

Κινητοποιήσεις στα χωριά

Στο μεταξύ, τα τρακτέρ τους στις πλατείες των χωριών της Καρδίτσας ετοιμάζονται να βγάλουν οι βιοπαλαιστές του νομού, όπως αποφασίστηκε στην πολύ μαζική σύσκεψη της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, δίνοντας και με αυτόν τον τρόπο το στίγμα για την κλιμάκωση του αγώνα τους.

Δυνάμεις συγκεντρώνουν και οι αγροτικοί σύλλογοι της Βοιωτίας, συντονίζοντας τη δράση τους σε επίπεδο νομού και αναμένοντας τη σύσκεψη της Νίκαιας. Σε κοινή σύσκεψη των ΔΣ των Αγροτικών Συλλόγων Λιβαδειάς, Ορχομενού και Θήβας, το βράδυ της Παρασκευής, αποφασίστηκε η συγκρότηση ενός μπλόκου σε επίπεδο νομού και σε σημείο που θα καθοριστεί το επόμενο διάστημα.

Στη Δυτική Ελλάδα και δη στην Ηλεία η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων καλεί σε κινητοποίηση για όλο τον νομό με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στον κόμβο Ρουπακίου την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στις 11.30 π.μ, όπως αναφέρει ο 902.gr. Οι δράσεις, θα κλιμακωθούν με το μεγάλο κοινό συλλαλητήριο στην Πάτρα το Σάββατο 22/11 στις 7 μ.μ., που οργανώνεται μαζί με τις Ομοσπονδίες Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας.

Την απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποτύπωσε και η σύσκεψη που κάλεσε η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Χανίων (ΕΟΑΣΝΧ) και πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Εργατικό Κέντρο. Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η οργάνωση μηχανοκίνητης πορείας στις 28 Νοέμβρη, με προσυγκέντρωση στον κόμβο Μουρνιών, στις 11 π.μ., και πορεία προς την Αντιπεριφέρεια στα Χανιά.

