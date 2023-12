Χριστούγεννα στον κόσμο με το βλέμμα σε Βηθλεέμ και Γάζα – «Θείο βρέφος σε θερμοκοιτίδα» έξω από το ναό της Γέννησης

Άδεια από προσκυνητές η Βηθλεέμ, αλλά με έντονους συμβολισμούς και μηνύματα τερματισμού της αιματοχυσίας στη Γάζα, παραμένει στο επίκεντρο της χριστουγεννιάτικης επικαιρότητας, όπως και η Ουκρανία που φέτος για πρώτη φορά συγχρονίζεται σε Χριστούγεννα την ίδια ημερομηνία με τον δυτικό κόσμο, αψηφώντας τη Μόσχα όπου τα Χριστούγεννα θα γιορταστούν στις 7 Ιανουαρίου.

«Υπάρχουν πολλοί που πεθαίνουν γι’ αυτή τη γη, είναι πολύ δύσκολο να γιορτάζεις κάτι όταν ο λαός μας πεθαίνει», είπε η Νικόλ Ναζάρ, 18χρονη φοιτήτρια, από την έρημη πλατεία Μάνγκερ της Βηθλεέμ.

Έξω από το Ναό της Γεννήσεως, βρίσκεται το θείο βρέφος μέσα σε θερμοκοιτίδα. Το δημιούργημα Παλαιστίνιας εικαστικού συμβολίζει όλα βρέφη που πέθαναν στα νοσοκομεία της Γάζας εξαιτίας των βομβαρδισμών.

Μπροστά στη βασιλική της Γεννήσεως, φέτος δεν στήθηκε φάτνη: η Μαρία και ο Ιωσήφ αναπαριστώνται με γκρίζα αγάλματα, ανάμεσα σε συντρίμμια, πίσω από αγκαθωτά συρματοπλέγματα.

Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός. Θέλουμε τέλος στις εχθροπραξίες, τόνισε ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Πιερ Μπατίστα Πιτσαμπάλα.

ΣΥΡΙΑ: Δεήσεις σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τα θύματα στη Γάζα

«Στην Παλαιστίνη, τη γενέτειρα του Ιησού Χριστού, οι άνθρωποι υποφέρουν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σύρος Καθολικός Αρχιεπίσκοπος του Χαλεπίου, Μορ Διονύσιος Αντουάν Σαχντά.

Η κεντρική συνοικία Azizia φιλοξενεί συνήθως μια εορταστική αγορά, ωστόσο δείχνει εικόνα ερήμωσης, αν και ο στολισμός δεν φαίνεται να λείπει από τη Δαμασκό.

Δαμασκός / AFP

Ηνωμένο Βασίλειο: Βασσιλικά κάλαντα

Στη Βρετανία, η βασιλική οικογένεια, μέλη φιλανθρωπικών ιδρυμάτων συμμετείχαν στην Ακολουθία των Χριστουγέννων στο Αβαείο του Γουεστμίνιστερ.

Πορτογαλία – Ισπανία: Τεράστιες φωτιές έξω από εκκλησίες και αγώνας δρόμου

Ακολουθώντας το έθιμο, ο κόσμος ρίχνει στη φωτιά το «μαδέιρο», δηλαδή το κούτσουρο, για να ζεσταθεί ο Χριστός.

‘Εθιμο με φιλανθρωπικό χαρακτήρα είναι εδώ και χρόνια ο φιλανθρωπικός αγώνας δρόμου 5 χιλιομέτρων στο κέντρο της Μαδρίτης από δρομείς ντυμένους Άγιοι Βασίληδες και ξωτικά.

Run, Santa, run! More than 6,000 people dressed as St. Nick (or one of his elves) took part in the annual Christmas Eve charity run in Madrid to raise money for Spain’s Red Cross. pic.twitter.com/qZIu1urtdg — ABC News (@ABC) December 25, 2023

Στην Ουγγαρία, σε πάρκο της Βουδαπέστης, εθελοντές διένειμαν φαγητό σε τουλάχιστον 3.000 άπορους ανθρώπους.

Κάθε χρόνο, όλο και περισσότερες οικογένειες και συνταξιούχοι μπαίνουν στην ουρά, είπε ο επικεφαλής της διοργάνωσης Σιλα Πέτερνε.

Χριστουγεννιάτικες παραλίες σε Φλόριντα και Σίδνεϊ

Στην Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, οι σερφεράδες ντύθηκαν και πάλι ‘Αη βασίληδες για τον καθιερωμένο από το 2019 έρανο υπέρ καρκινοπαθών ενώ στο νότιο ημισφαίριο τα φυσι

Στην καρδιά του καλοκαιριού βρίσκεται η Αυστραλία και το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο γλέντι έγινε κι έφέτος στην παραλία Μπόντι του Σίδνει.

To ρεκόρ των Χριστουγέννων

Με δύο τόνους κρεμμύδια και άμμο ο μεγαλύτερος Άη Βασίλης κατέλαβε την παραλία Puri της Ινδίας και με το μήνυμα σωτηρίας του πλανήτη, οδήγησε στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες τον δημιουργό του Sudarsan Pattnaik.

#WATCH | Odisha’s Sudarsan Pattnaik sets a world record on Christmas, crafting a 100ft tall and 40ft wide Santa Claus from 2 tonnes of onions and sand at Blue Flag Beach, entering the World Record Book of India.#Odisha #MarryChristmas2023 #SudarsanPattnaik #Christmas… pic.twitter.com/8Ke7M3fx63 — ABP LIVE (@abplive) December 25, 2023

Περισσότερες εικόνες από τα Χριστούγεννα ανά τον πλανήτη, στο βίντεο του BBC.