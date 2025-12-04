Χριστούγεννα στο Μεσολόγγι – Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων

Τα Χριστούγεννα ετοιμάζονται να γιορτάσουν στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και ο Δήμος παρουσιάζει το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων

Αγαπητοί συμπολίτες,

καθώς οι γιορτές πλησιάζουν, το Μεσολόγγι γεμίζει φως, χαμόγελα και μια ανθρώπινη ζεστασιά που μας ενώνει.

Είναι η εποχή που θυμόμαστε πως η δύναμη της πόλης μας βρίσκεται στους ανθρώπους της στην αγάπη, στην αλληλεγγύη και στη διάθεση να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον.

Εύχομαι από καρδιάς οι φετινές γιορτές να γεμίσουν τα σπίτια σας με υγεία, ειρήνη και χαρές.

Προσδοκία μου είναι το νέο έτος να μας βρει ενωμένους, με ελπίδα, δύναμη και όνειρα που όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πραγματικότητα για τον τόπο μας.

Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Σπυρίδων Β. Διαμαντόπουλος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

• Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου

19:00 | Πλατεία Μάρκου Μπότσαρη,Μεσολόγγι

Συναυλία: Passepartout the band

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

• Φέτος το Γαλόδεντρο πάει πλατεία Μεσολογγίου

10:30 | Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου

2ο Γενικό Λύκειο Μεσολογγίου με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

*Συμμετοχή: σχολεία Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης Νομού Αιτωλοακαρνανίας

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

• Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου

19:00 | Κεντρική Πλατεία Αιτωλικού

Θα ακολουθήσουν: μουσικό πρόγραμμα & εκπλήξεις για μικρά παιδιά

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

• Περιπέτεια στην Ξωτικία 2

17:00 | Κεντρική Πλατεία Νεοχωρίου

Εθελοντές Κοινότητας Νεοχωρίου σε συνεργασία με τον Χορευτικό Σύλλογο Νεοχωρίου«Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος»

• Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου

19:00 | Κεντρική Πλατεία Νεοχωρίου

Θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

• Χριστουγεννιάτικο Εργαστήριο για μικρούς δημιουργούς

11:00 | Πλατεία Μάρκου Μπότσαρη,Μεσολόγγι

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

• Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου

19:00 | Κεντρική Πλατεία Κατοχής

Θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

• Χριστούγεννα Αγάπης

19:00 | Αίθουσα Εκδηλώσεων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Σύλλογος «Φίλων,Γονέων,Κηδεμόνων και Εθελοντών του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» σε συνεργασία με τη φιλαρμονική «Χρήστος Καψάλης» Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Θα λειτουργήσει bazaar με εργοτεχνήματα των νέων του εργαστηρίου

• Ποιος άναψε τα φώτα των Χριστουγέννων;

19:30 | Κεντρική Πλατεία Κατοχής

Θα ακολουθήσουν εκπλήξεις για τα μικρά παιδιά

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

• Παιχνίδι, Χρώμα & Χριστούγεννα

18:00 | Πεζόδρομος Ραζηκότσικα (Ψαραγορά Μεσολογγίου)

ΣΑΕΚ Μεσολογγίου σε συνδιοργάνωση με «Με λογισμό και μ’όνειρο»

Συμμετέχουν οι ειδικότητες: Βοηθός παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας & Τεχνικός αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής

• Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου

19:00 | Προαύλιος χώρος εκκλησίας Αγίου Χαραλάμπους, Ευηνοχώρι

Θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα

ΤΡΙΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

• Περιποίηση (αισθητική & κομμωτική) στα μέλη του Κ.Η.Φ.Η

09:00 | Κ.Η.Φ.Η Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Εργαστηριακό Κέντρο Μεσολογγίου, Τμήματα Αισθητικής & Κομμωτικής

• Χριστουγεννιάτικο BAZAAR

09:00 | Πλατεία Μάρκου Μπότσαρη

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

• Ημέρα Προσφοράς

13:30 – 18:00 | Κλειστό Γυμναστήριο Αιτωλικού

Διοργανωτές: Επαγγελματίες Δ.Ε. Αιτωλικού

Τα έσοδα θα διατεθούν στην εταιρία Ψυχικής Υγείας Παιδιού & Εφήβου Αιτωλοακαρνανίας Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.Α

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

• Εορταστική κομμωτική περιποίηση &Facepainting σε παιδιά δημοτικού

09:00 | Πλατεία Μάρκου Μπότσαρη,Μεσολόγγι

Εργαστηριακό Κέντρο Μεσολογγίου, Τμήματα Αισθητικής & Κομμωτικής

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

• Φέρνουμε τον έναστρο ουρανό σε εσάς

09:00 έως 13:00 (προβολές ανά μισή ώρα) | Πλατεία Μάρκου Μπότσαρη

Φορητό Πλανητάριο για τα σχολεία

• Εορταστική κομμωτική περιποίηση για όλους

16:00 | Πλατεία Μάρκου Μπότσαρη

Εργαστηριακό Κέντρο Μεσολογγίου, Τμήμα Κομμωτικής

ΦΟΡΗΤΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ (επιπλέον προβολές)

• Το Μαγικό Δεντρόσπιτο – Διαστημική Αποστολή

17:00 | Πλατεία Μάρκου Μπότσαρη,Μεσολόγγι Ηλικίες 6 με 12 ετών

• Το άστρο της Βηθλεέμ

17:30 | Πλατεία Μάρκου Μπότσαρη,Μεσολόγγι Ηλικίες 10+

• Ένας Τέλειος Μικρός Πλανήτης

18:00 | Πλατεία Μάρκου Μπότσαρη,Μεσολόγγι Ηλικίες 6 με 12 ετών

• Το άστρο της Βηθλεέμ

18:30 | Πλατεία Μάρκου Μπότσαρη,Μεσολόγγι Ηλικίες 10+

• Η γέννηση του Πλανήτη

19:00 | Πλατεία Μάρκου Μπότσαρη,Μεσολόγγι Ηλικίες 10+

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

• Φέρνουμε τον έναστρο ουρανό σε εσάς

09:00 έως 13:00 (προβολές ανά μισή ώρα) | Πλατεία Μάρκου Μπότσαρη

Φορητό Πλανητάριο για τα σχολεία

• Τα Χριστούγεννα ζωντανεύουν το σπίτι του Τρικούπη

17:00 | Οικία Τρικούπη

2ο Νηπιαγωγείο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

• Με ζάχαρη και κανέλα

11:00 | Πλατεία Μάρκου Μπότσαρη,Μεσολόγγι

Πρότυπο Κέντρο Προσχολικής Αγωγής «Μαγικός Παραμυθένιος Κόσμος»

Συνδιοργάνωση με StudioPilates Αλίκη Λάμπου και ζαχαροπλαστείο «Μελισσάκι»

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

• Χριστουγεννιάτικο BAZAAR

17:00 – 19:00 | Πλατεία Μάρκου Μπότσαρη

Βρεφονηπιακός Σταθμός Μεσολογγίου σε συνεργασία με ΕΠΑΣ Δ.ΥΠ.Α και Μουσικό Όμιλο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου «Ιωσήφ Ρωγών»

• Χριστουγεννιάτικο BAZAAR

17:00 | Πλατεία Μάρκου Μπότσαρη

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

• Χριστουγεννιάτικα Τραγούδια

18:00 | Πλατεία Μάρκου Μπότσαρη,Μεσολόγγι

Κ.Δ.Α.Π Μαθητούπολη

• ChristmasDance

19:00 | Πλατεία Μάρκου Μπότσαρη,Μεσολόγγι

Κ.Δ.Α.Π Μαθητούπολη

• Γύρος της πόλης ψάλλοντας τα κάλαντα

19:30 | Πλατεία Μάρκου Μπότσαρη,Μεσολόγγι

Κ.Δ.Α.Π Μαθητούπολη

ΤΡΙΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

• Χριστουγεννιάτικα παιχνίδια

17:00 – 19:00 | Πλατεία Μάρκου Μπότσαρη

Κ.Δ.Α.Π Μαθητούπολη

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

• Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα στις γειτονιές του Δήμου

10:00 | Μεσολόγγι,Αιτωλικό,Νεοχώρι,Κατοχή

Φιλαρμονική «Χρήστος Καψάλης» Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

• Τι κρύβει η χριστουγεννιάτικη πλατεία; Μια χριστουγεννιάτικη περιπέτεια…

15:00 | Κεντρική Πλατεία Κατοχής

Σύλλογος Γυναικών Κατοχής «Αλθαία» σε συνεργασία Κ.Δ.Α.Π «Το τιμόνι της γνώσης»

• Παιδικό Χριστουγεννιάτικο Πάρτυ

17:00 | Ράδιο Μέγαρο

Είσοδος Ελεύθερη

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

• Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα στις γειτονιές του Δήμου

10:00 | Μεσολόγγι,Αιτωλικό,Νεοχώρι,Κατοχή

Φιλαρμονική «Χρήστος Καψάλης» Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

