Χριστούγεννα στο Δήμο Αμφιλοχίας: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Ο Δήμος Αμφιλοχίας θα υποδεχτεί και φέτος τα Χριστούγεννα με ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα, γεμάτο μουσική, χορό και δραστηριότητες για παιδιά, καθώς και με τις καθιερωμένες φωταγωγήσεις των χριστουγεννιάτικων δέντρων στις Δημοτικές Ενότητες Αμφιλοχίας, Ινάχου και Μενιδίου.

Το εορταστικό πρόγραμμα ξεκινά σήμερα, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου το πρωί με ένα εργαστήρι δημιουργίας στολιδιών στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμφιλοχίας και ακολουθούν μέχρι την Πρωτοχρονιά εορταστικές δράσεις για τα παιδιά με χρώματα, παιχνίδι και δημιουργικότητα.

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στις 19:00 στην κεντρική πλατεία Αμφιλοχίας θα πραγματοποιηθεί η φωταγώγηση του φυσικού έλατου με τις εορταστικές μελωδίες της Δημοτικής Φιλαρμονικής Αμφιλοχίας και χορευτικές εκδηλώσεις. Τη Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το άναμμα του δέντρου στο Μενίδι και το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στο Χαλκιόπουλο.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 11/12 | 08:30 π.μ. Τα παιδιά του Β’ Δημοτικού Σχολείου Αμφιλοχίας συμμετέχουν στο χριστουγεννιάτικο εργαστήρι δημιουργίας στολιδιών στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμφιλοχίας «Π. Κόκκαλης».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/12 | 19:00 μ.μ.: Φωταγώγηση χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Μενίδι συνοδεία χριστουγεννιάτικων εδεσμάτων και μαζί με τον Άγιο Βασίλη και τα ξωτικά του, το ΚΔΑΠ Στρουμφάκια (Συνδιοργάνωση: Τοπική Κοινότητα Μενιδίου, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Σύλλογος Μενιδίου “Ερωδιός”)

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/12 | 19:00 μ.μ.: Φωταγώγηση χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Χαλκιόπουλο στην πλατεία Ν. Χαλκιόπουλου με Santa Run για τα παιδιά, face painting, φωτογράφιση με τον Άγιο Βασίλη, Christmas Bazaar Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων, DJ και δωρεάν κεράσματα για όλους (μελομακάρονα, μαλλί της γριάς, ποπ κορν, οινόμελο και ρακόμελο) (Συνδιοργάνωση: Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλκιοπούλων, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ν. Χαλκιόπουλου με την υποστήριξη του Δήμου Αμφιλοχίας)

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12 | 19:00 μ.μ.: Φωταγώγηση χριστουγεννιάτικου δέντρου στην κεντρική πλατεία Αμφιλοχίας με εορταστικές μελωδίες της Δημοτικής Φιλαρμονικής Αμφιλοχίας, χορευτικά από τον Γυμναστικό Σύλλογο “Προμηθέας” και της Σχολής Χορού της Ευαγγελίας Τόντου και χριστουγεννιάτικο πάρτι με τον Άι Βασίλη του Κέντρου Λόγου, Τέχνης και Επιστήμης “Αμφιλοχίας Δίοδος” που θα μοιράζει δώρα στα παιδιά

ΠΕΜΠΤΗ 18 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/12 | 09:30 π.μ. Η Αϊ Βασιλίτσα επισκέπτεται τους Δημοτικούς Παιδικούς σταθμούς – Χριστουγεννιάτικες γιορτές με παιχνίδια, μπαλονοκατασκευές, χορό και μουσική

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/12 | 18:00 μ.μ: Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση «ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΔΟΞΑΣΑΤΕ» στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας, (Τα Χριστούγεννα μέσα από τη νεοελληνική τέχνη) συνοδεία της χορωδίας της Διόδου με μαέστρο τον Ανδρέα Φούκα

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/12 | 12:00 μ.μ. CRHISTMAS SMILE υπαίθριο χριστουγεννιάτικο πάρτι στην κεντρική πλατεία Αμφιλοχίας για τα παιδιά των Παιδικών Σταθμών και τα αδερφάκια τους (συνοδεία γονέων ή κηδεμόνων). Η Αγιοβασιλίτσα & η Νεράιδα υποδέχονται τα παιδιά σε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει: Ομαδικά παιχνίδια & δραστηριότητες, Χριστουγεννιάτικο Kids Party, Face Painting, χορευτικές επιδείξεις, χριστουγεννιάτικες κάρτες, εκπλήξεις και δώρα και Συντριβάνι σοκολάτας. Μαζί μας τα δύο ΚΔΑΠ της πόλης μας «Στρουμφάκια» & «Χρωματιστά Μολύβια»

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/12 | 16:00 μ.μ. Χριστουγεννιάτικη γιορτή στην πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Λουτρού. Κλόουν, γέλια και πολλές εκπλήξεις. Χορευτικά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο και τον Άγιο Βασίλη που θα μοιράσει δώρα στα παιδιά (Συνδιοργάνωση: Τοπική Κοινότητα Λουτρού και Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού και του Γυμνασίου)

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/12 |18:00 μ.μ. Χριστουγεννιάτικη γιορτή ΚΑΠΗ, διανομή δώρων, χριστουγεννιάτικα κάλαντα από τη Χορωδία του ΚΑΠΗ, χοροί από την ομάδα χορού και διανομή γλυκισμάτων και δώρων

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 24/12: Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από τη Δημοτική Φιλαρμονική Αμφιλοχίας

ΤΡΙΤΗ 23/12 | 11:30 μ.μ. Θεατρικό δρώμενο σε σενάριο και σκηνοθεσία της θεατρικής ομάδας μαθητών του Γυμνασίου Αμφιλοχίας στο ΚΑΠΗ Δήμου Αμφιλοχίας. Το Γυμνάσιο Αμφιλοχίας αναβιώνει τη θεατρική του παράδοση και συναντά την τρίτη ηλικία. Συντονιστές εμψυχωτές: ο Διευθυντής του Γυμνασίου Ευστάθιος Κουρέλης, η υποδιευθύντρια Μπαρκονίκου Ιουλία και οι καθηγητές Σαρλή Αγνή και Κουθρούλας Ιωάννης.

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 31/12: Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στην Αμφιλοχία από τη Δημοτική Φιλαρμονική Αμφιλοχίας

«Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί τα Χριστούγεννα!», αναφέρει στο κάλεσμά του ο Δήμος Αμφιλοχίας.