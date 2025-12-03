«Χριστούγεννα Μαζί»: Μια πρωτοποριακή εορταστική εκδήλωση στο 2ο Δημοτικό Νεάπολης

Μία πρωτοποριακή και ιδιαίτερα ξεχωριστή, εορταστική εκδήλωση για μικρούς και μεγάλους, συνδιοργανώνουν η Τοπική Κοινότητα Ελαιοφύτου και το «Βιολογικό Κτήμα Βέργα» με την υποστήριξη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης με τίτλο «Χριστούγεννα ΜΑΖΙ».

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Την προσεχή Κυριακή 7 Δεκεμβρίου όλα τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να ψυχαγωγηθούν μέσα από δημιουργικές και άκρως χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες.

Μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα, που ξεκινά στις 10.30 π.μ. και εκτείνεται ως 09.00 μ.μ.,τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην κατασκευή χριστουγεννιάτικων στολιδιών, να πλάσουν κουλουράκια, να νιώσουν την μαγεία των εορτών με τη διαδραστική αφήγηση παραμυθιών, face painting, αλλά και να φωτογραφηθούν με τον Άγιο Βασίλη, ο οποίος θα μοιράζει κεράσματα καθόλη τη διάρκεια της εκδήλωσης!

Παράλληλα, θα λάβουν χώρα δράσεις και για τους μεγάλους, όπως έκθεση τοπικών προϊόντων και χειροτεχνιών, γαστρονομικά εργαστήρια, παρουσίαση βιβλίου, αλλά και μουσική βραδιά με το έντεχνο σχήμα «acoustic».

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, μικροί και μεγάλοι διασκεδάζουν, μαθαίνουν και γεύονται τη μαγεία των Χριστουγέννων στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης στα Τριανταΐικα Αγρινίου! Σας περιμένουμε όλους!

Εκδήλωση «Χριστούγεννα Μαζί».

Πότε; 7 Δεκεμβρίου 2025 από τις 10.30 π.μ. έως 09.00 μ.μ.

Πού; Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης (Χάρτης)

Η αφίσα:

Αναλυτικά το πρόγραμμα: