«Χριστούγεννα Αγάπης»: Εορταστική εκδήλωση και bazaar για το «Παναγία Ελεούσα» στο Μεσολόγγι

Στην εορταστική εκδήλωση «Χριστούγεννα Αγάπης» προσκαλεί το Εργαστήρι «Παναγία Ελεούσα». στο Μεσολόγγι, με bazaar εργοτεχνημάτων για τη στήριξη του Εργαστηρίου.

Η ανακοίνωση:

Ο Σύλλογος «Φίλων, Γονέων, Κηδεμόνων και Εθελοντών» του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» σε συνεργασία με τη Φιλαρμονική Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, σας προσκαλούν στην Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση «Χριστούγεννα Αγάπης» που θα γίνει την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 7:00 μ.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Π.Ε. Αιτωλ/νίας (πρώην Νομαρχία).

Για την στήριξη του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», στο φουαγιέ της αίθουσας θα λειτουργεί bazaar με εργοτεχνήματα των νέων του Εργαστηρίου.

EΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Η πρόσκληση: