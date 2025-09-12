Χρήστος Ζαρκαβέλης: «Θεσμός με ιερό σκοπό το 7ο τουρνουά αγάπης "Μαργαρίτα Σαπλαούρα"»

Σε δηλώσεις προχώρησε ο Αντιδήμαρχος Αγρινίου, Χρήστος Ζαρκαβέλης για το 7ο τουρνουά αγάπης «Μαργαρίτα Σαπλαούρα» που θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στο ΔΑΚ Αγρινίου «Μιχάλης Κούσης».

Ο Αντιδήμαρχος Αγρινίου, Χρήστος Ζαρκαβέλης, μίλησε για το 7ο Τουρνουά Αγάπης «Μαργαρίτα Σαπλαούρα», που θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, 13 και 14 Σεπτεμβρίου, στο ΔΑΚ Αγρινίου «Μιχάλης Κούσης». Όπως τόνισε, πρόκειται για μια διοργάνωση με διπλό χαρακτήρα, καθώς συνδυάζει αθλητική δράση υψηλού επιπέδου με φιλανθρωπικό σκοπό.

Στο πλαίσιο του τουρνουά «θα φιλοξενηθούν τέσσερις ομάδες που αγωνίζονται σε υψηλό επίπεδο στην Α2 κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ: η Δόξα Λευκάδας, ο Κόροιβος Αμαλιάδας, ο Πρωτέας Βούλας και οι Vikos Φalcons . Επιπλέον, θα συμμετάσχουν και οι ακαδημίες μικρών παιδιών, δίνοντας χαρά και χαμόγελα σε αυτή την εκδήλωση».

Ο Αντιδήμαρχος επεσήμανε τη σημασία του φιλανθρωπικού σκοπού του τουρνουά:

«Όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν στην «Φλόγα», στο Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, ώστε να συγκεντρωθεί ένα σημαντικό ποσό, καθώς πρόκειται για ένα σοβαρό και ιερό σκοπό».

Επιπλέον, σημείωσε ότι ο Δήμος Αγρινίου έχει δημιουργήσει τον θεσμό του Τουρνουά «Μαργαρίτα Σαπλαούρα», καλώντας τον κόσμο να συμμετάσχει και να στηρίξει την προσπάθεια:

«Ο Δήμος δεν μπορεί να λείπει από ένα τέτοιο σκοπό. Γι' αυτό κάναμε θεσμό το «Μαργαρίτα Σαπλαούρα» και καλούμε όλον τον κόσμο να έρθει για να απολαύσει το μπάσκετ αλλά και να ενισχύσει τον φιλανθρωπικό σκοπό».

Το τουρνουά, εκτός από την αγωνιστική διάσταση, αποτελεί και μια ευκαιρία για τους θεατές να θυμηθούν τις παλιές καλές εποχές του μπάσκετ στην πόλη και να δουν υψηλού επιπέδου αγώνες.

Όπως ανέφερε ο κ. Ζαρκαβέλης: «Ακόμα και αν η ομάδα του Αγρινίου δεν συμμετέχει πλέον στην Α2, ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να δει τέσσερις ομάδες υψηλού επιπέδου και να απολαύσει το τουρνουά».

Η φιλοδοξία της διοργάνωσης είναι να συνεχίσει να μεγαλώνει, συνδυάζοντας το μπάσκετ με τη στήριξη ενός σοβαρού και ιερού σκοπού, τιμώντας τη μνήμη της Μαργαρίτας Σαπλαούρα.

Ακούστε τις δηλώσεις του Αντιδήμαρχου Αγρινίου Χρήστου Ζαρκαβέλη για το 7ο τουρνουά αγάπης "Μαργαρίτα Σαπλαούρα":