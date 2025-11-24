Χρήστος Ζαρκαβέλης: Ο υπουργός Αθλητισμού στο Αγρίνιο για την παρουσίαση του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας

Ο αντιδήμαρχος Παιδείας Χρήστος Ζαρκαβέλης μίλησε εφ΄ όλης της ύλης στο Δυτικά FM και τη Δήμητρα Λαοπόδη αναφέρθηκε στα βήματα προόδου που έχουν συντελεστεί στις αθλητικές υποδομές από το 2014 μέχρι σήμερα στο Δήμο Αγρινίου, σημειώνοντας ότι η πόλη έχει μπει στον αθλητικό χάρτη και έκανε γνωστή μια σημαντική είδηση.

Όπως έκανε γνωστό στις 10 Δεκεμβρίου πρόκειται να αποτιμηθεί στο Αγρίνιο ο προηγούμενος Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας και να παρουσιαστεί η κορυφαία διοργάνωση του ερχόμενου έτους, παρουσία του υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. Το πρωί της ίδιας ημέρας, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν παράλληλες δράσεις στο χώρου του Πάρκου με τη συμμετοχή μαθητών από σχολεία της ευρύτερης περιοχής.

Με δεδομένο ότι πρόκειται να χτυπήσει η «καρδιά» της διεθνούς ποδηλασίας για δεύτερη φορά στο Αγρίνιο, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τόνισε ότι θα επιδιωχθεί ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026.

«Εύλογη η ανησυχία στο 6ο ΓΕΛ»

Αναφερόμενος στο πρόβλημα των ρωγμών που εμφανίστηκαν σε τμήμα του κτηρίου, στο 6ο ΓΕΛ Αγρινίου, ο αντιδήμαρχος ανέφερε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ενημέρωσε την Πολεοδομία. Mετά από αυτοψία διαπιστώθηκε βλάβη σε δύο αίθουσες και ενημερώθηκε ο ιδιοκτήτης ότι άμεσα πρέπει να προβεί σε συγκεκριμένες εργασίες προκειμένου να καταστεί δυνατή η επαναχρησιμοποίηση τους. Ο κ. Ζαρκαβέλης που χαρακτήρισε εύλογη την ανησυχία της εκπαιδευτικής κοινότητας συναντήθηκε τόσο με τον διευθυντή του σχολείου όσο και με τον ιδιοκτήτη του κτηρίου που δεσμεύτηκε να προχωρήσει στην αποκατάσταση των ζημιών και το επόμενο βήμα θα ήταν μια σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων πλευρών. Όπως παρατήρησε ο αντιδήμαρχος, οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται για να συνεχιστεί η μίσθωση ήταν διαφορετικές το 2012 (το κτήριο μισθώνεται από το 1977). «Αν θέλουμε να υπάρξει νέο μίσθωμα η επιτροπή καταλληλότητας θα πρέπει να επισκεφθεί το χώρο για να διαπιστωθεί αν πληροί τους όρους», τόνισε. Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα. εμφανίστηκε θετικός στη διεκδίκηση των εγκαταστάσεων που είχαν παραχωρηθεί από το Δήμο για τη λειτουργία του πανεπιστημιακού τμήματος το οποίο καταργήθηκε στον Άγιο Ιωάννη Ρηγανά. Τόνισε ότι το ζήτημα της σχολικής στέγης είναι εντονότατο σε όλη τη χώρα και σε συνδυασμό με τη συνεχή μείωση του μαθητικού δυναμικού δημιουργείται μια δυσάρεστη πραγματικότητα. Με την ευκαιρία υπογράμμισε ότι από τη Δημοτική αρχή ζητήθηκε από τον υπουργό κ. Δήμα, η δεύτερη φάση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» να δίνει λύσεις στα προβλήματα των κτηρίων και επικαλέστηκε παραδειγματικά την ανάγκη για στεγανοποιήσεις, σκεπές, στέγες, κ.ά.

Ολόκληρη η συνέντευξη του αντιδημάρχου Χρήστου Ζαρκαβέλη στο «Δυτικά FM 92,8»: