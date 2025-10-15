Χρίστος Παπαδημητρίου: Το «αντίο» του Ελευθέριου Λύρου - «Ξέρω ότι με τον χαμό της κόρης σου πληγώθηκες πολύ»

Με συγκίνηση και βαθιά θλίψη ο πρώην δικηγόρος, Ελευθέριος Λύρος αποχαιρετά τον Χρίστο Θ. Παπαδημητρίου, Επίτιμο Δικηγόρο, που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο στις 12 Οκτωβρίου 2025.

Αγαπητέ μου φίλε και συνάδελφε Χρίστο, βρίσκομαι μπροστά σου πολύ στεναχωρημένος για τον ξαφνικό χαμό σου και ελπίζω να τα καταφέρω να σου απευθύνω λίγα λόγια. Την Κυριακή που μας πέρασε το απόγευμα με πήρε η σύζυγός σου τηλέφωνο και μου είπε ότι Λευτέρη τον χάσαμε τον Χρίστο, μαρμάρωσα. Πέρασαν από την σκέψη μου όλες οι ωραίες στιγμές που ζήσαμε μαζί τα τελευταία χρόνια σαν μια γρήγορη κινηματογραφική ταινία.

Η φιλία μας αναπτύχθηκε και εδραιώθηκε τα τελευταία 10 χρόνια κυρίως σε μεγάλη ηλικία και για τους δυο μας. Υπήρξε μια καταπληκτική όμως χημεία μεταξύ μας και οι συζητήσεις μας ήταν πολύ ουσιώδεις και ευχάριστες επάνω σε πολλά ενδιαφέροντα θέματα της κοινωνίας μας. Δυστυχώς Χρίστο μου ενώ περάσαμε σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού κάπως ήρεμα, μέσα στους δύο τελευταίους μήνες αρρώστησες και μας έφυγες από τη ζωή. Όλες τις ημέρες της ασθένειάς σου είχες συμπαραστάτη την σύζυγό σου κα Σούλα, η οποία ήταν δίπλα σου συνέχεια, καθώς και τον γιο σου και τα εγγόνια σου.

Χρίστο ξέρω ότι με τον χαμό της κόρης σου Χριστιάνας πληγώθηκες πολύ. Η κόρη σου έφυγε σε μικρή ηλικία και υπήρξε μια εξαίρετη επιστήμων, εξαίρετος άνθρωπος, εξαίρετη Δημοτική υπάλληλος Μεσολογγίου και άφησε στα Δημοτικά δρώμενα του Μεσολογγίου και όχι μόνο, πολύ αξιόλογο έργο. Ο χαμός της σε κλόνισε ψυχικά και σωματικά.

Αγαπημένε μου φίλε άσκησες την δικηγορία επί πολλά έτη 45 τον αριθμό όπως αναφέρεις στην εισαγωγή του βιβλίου σου «Νομικές ενασχολήσεις» που εξέδωσες το 2022 και είχα την τιμή να το προλογίσω και σε ευχαριστώ θερμά για την τιμή που μου έκανες. Είναι ένα βιβλίο οι Νομικές ενασχολήσεις πολύ αξιόλογο από νομικής άποψης και κατά την ταπεινή μου γνώμη αξίζει να διαβαστεί από τους νέους δικηγόρους.

Επίσης Χρίστο μου το βιβλίο σου Απόστολος Παύλος ο οικομενικός διδάσκαλος του Δικαίου, είναι ένα πάρα πολύ αξιόλογο βιβλίο. Και τα δύο αυτά βιβλία σου, μου τα χάρισες με ωραία λόγια και ωραίες ευχές για μένα και την οικογένειά μου και σε ευχαριστώ θερμά γι’ αυτό.

Χρίστο μου, άσκησες το υψηλό λειτούργημα του δικηγόρου με εντιμότητα και πάθος για την ανακάλυψη της αλήθειας σε κάθε υπόθεση. Συμπαραστάθηκες σε κάθε συνάνθρωπό σου με ειλικρίνεια και αφοσίωση. Είναι γνωστό Χρίστο μου σε όλους μας στην ευρύτερη περιοχή μας και όχι μόνο, ότι πέραν από ένας εξαίρετος νομικός υπήρξες και ένας εξαίρετος συγγραφέας και σε διάφορα άλλα θέματα που αφορούν την κοινωνία μας. Συγκεκριμένα ασχολήθηκες με την συγγραφή, δημοσιεύσεις άρθρων, διαλέξεις με νομικό, κοινωνικό, ιστορικό και θρησκευτικό περιεχόμενο. Για όλα αυτά σου αξίζουν θερμά συγχαρητήρια, σου αξίζει ο δημόσιος έπαινος. Άφησες πίσω σου σημαντικό έργο για τους νεότερους.

Εύχομαι στο Θεό να δίνει δύναμη και κουράγιο στην σύζυγό σου Σούλα, το βασικό στήριγμα της οικογένειάς σου, στο γιό σου και τα εγγόνια σου και να πορεύονται στη ζωή τους σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες που εσύ τους ενέπνευσες ζώντας δίπλα τους.

Να έχουν υγεία όλοι τους και να σε θυμούνται όπως θα σε θυμάμαι και εγώ και όλοι όσοι σε γνώρισαν σαν άνθρωπο και επιστήμονα.

Λένε ότι τους ανθρώπους μας που φεύγουν από τη ζωή όταν τους θυμόμαστε και δεν τους ξεχνάμε είναι σαν να ζουν μαζί μας.

Αιωνία σου η μνήμη

Αγαπημένε φίλε και συνάδελφε

Χρίστο

Καλό σου ταξίδι