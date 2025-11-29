Χριστίνα Σταρακά: «Βασική ενίσχυση – φιάσκο: Η κυβέρνηση μοίρασε ψίχουλα και τα πήραν πίσω πριν φτάσουν στους αγρότες»

Δήλωση σχετικά με τη βασική ενίσχυση έκανε η Χριστίνα Σταρακά δηλώνοντας πως η κυβέρνηση μοίρασε ψίχουλα ενώ τα πήραν πίσω πριν φτάσουν στουυς αγρότες

Με αφορμή τη χαμηλότερη προκαταβολή Βασικής Ενίσχυσης στην ιστορία εφαρμογής της ΚΑΠ στη χώρα μας, η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Χριστίνα Σταρακά έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την πληρωμή της προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης, την ώρα που οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας και όλης της χώρας βλέπουν στους λογαριασμούς τους… ψίχουλα.

Ενώ η χώρα μας είχε δικαίωμα – και υποχρέωση – να καταβάλει το 70% της ενίσχυσης και ενώ πέρυσι πιστώθηκαν476 εκατ. ευρώ, φέτος από τα 580,7 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 70%, δόθηκαν μόλις τα363 εκατ. ευρώ, σε 471.833 δικαιούχους.Με απλά λόγιαλείπουν 217 εκατομμύρια ευρώ από τις τσέπες των αγροτών.Πρόκειται για τη χαμηλότερη προκαταβολή Βασικής Ενίσχυσης στην ιστορία της ΚΑΠ.Και όμως, η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι φέτος πληρώνει τα “μεγαλύτερα ποσά”. Προφανώς μιλάει για τα μεγαλύτερα ποσά στα λόγια, γιατί στους λογαριασμούς των αγροτών, τα χρήματα είναι τα λιγότερα που έχουμε δει από το 2016.

Και για να αποτυπωθεί πλήρως η κυβερνητική ανικανότητα, η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσηςπου δεν μπόρεσε να πληρώσει έγκαιρα το 70% της ενίσχυσης μέχρι τις 30 Οκτωβρίου. Μια πρωτιά ντροπής.

Σαν να μην έφτανε αυτό το φιάσκο, πολλοί παραγωγοί καταγγέλλουν ότι τα ελάχιστα χρήματα που μπήκαν χάθηκαν πριν καν προλάβουν να ανοίξουν την εφαρμογή της τράπεζας.ΕΛΓΑ, ΚΥΔ και άλλοι φορείς “τράβηξαν” αυτόματα ποσά, αφήνοντας σε πολλούς λογαριασμούς μικροποσά ή και μηδενικά υπόλοιπα. Αυτό είναι πρόκληση. Είναι εμπαιγμός. Είναι ασέβεια προς τους ανθρώπους που παράγουν.

Η κυβέρνηση οφείλει επιτέλους να πει την αλήθεια: Πόσα χρήματα λείπουν; Πού πήγαν; Ποιος αποφάσισε τις παρακρατήσεις; Ποιος ευθύνεται για τη μεγαλύτερη καθυστέρηση και τη μικρότερη προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης;

Οι αγρότες δεν αντέχουν άλλη κοροϊδία, άλλες δικαιολογίες και άλλες επικοινωνιακές φιέστες. Θέλουνρευστότητα, διαφάνεια, δικαιοσύνη και σοβαρή πολιτική. Όχι μεγάλα λόγια. Όχι ψεύτικες εικόνες. Όχι ένα κράτος που τους θυμάται μόνο όταν θέλει να φωτογραφηθεί δίπλα τους. Δεσμεύομαι ότι το θέμα αυτό δεν θα μείνει εδώ. Θα το φέρω άμεσα στη Βουλή, ώστε να δοθούν απαντήσειςστον αγροτικό κόσμο.Γιατί οι άνθρωποι που μοχθούν στα χωράφια, που παράγουν, που κρατούν ζωντανές τις τοπικές οικονομίες και την ύπαιθρο, δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Είναι η ραχοκοκαλιά της χώρας. Και απέναντι σε αυτούς, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παίζει με την αξιοπρέπειά τους, το εισόδημά τους και το μέλλον τους».

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας πληρωμών της προκαταβολής Βασικής Ενίσχυσης από το 2016-2025: