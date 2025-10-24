Χριστίνα Σταρακά: Στη Βουλή το ζήτημα της κατάρρευσης των Ελαιουργικών Φορέων

Η Χριστίνα Σταρακά φέρνει στη Βουλή το ζήτημα της κατάρρευσης των Ελαιουργικών Φορέων, τονίζοντας ότι «απαιτείται άμεση πολιτική παρέμβαση για να σωθούν οι ΟΕΦ και να στηριχθεί ο αγροτικός κόσμος».

Η ανακοίνωση:

Η Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Χριστίνα Σταρακά, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την οικονομική κατάρρευση των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ), εξαιτίας της μη καταβολής των εγκεκριμένων πληρωμών των Προγραμμάτων Εργασίας για την περίοδο 2024–2027, μετά από τις αιφνιδιαστικές τροποποιήσεις.

Όπως επισημαίνει, η τελευταία τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης με ημερομηνία 8 Αυγούστου 2025 (αρ. 216188) οδήγησε σε παύση των πληρωμών των δαπανών του πρώτου έτους, στην απώλεια κοινοτικών κονδυλίων ύψους περίπου 10,5 εκατ. ευρώ και στην οικονομική ασφυξία δεκάδων οργανώσεων παραγωγών που χρηματοδότησαν με ίδια κεφάλαια τις δράσεις τους.

Με την ερώτησή της, η κ. Σταρακά ζητά από τον Υπουργό:

να προβεί σε τροποποίηση ή ανάκληση της επίμαχης Υπουργικής Απόφασης, ώστε να επιτραπεί η άμεση εκκαθάριση των εγκεκριμένων πληρωμών του πρώτου έτους και να εξασφαλισθεί η συνέχιση των προγραμμάτων για τα επόμενα έτη,

και να δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εκκαθάριση των πληρωμών, τη βιωσιμότητα των ελαιουργικών συνεταιρισμών και την αποφυγή απώλειας κοινοτικών πόρων.

Η Βουλευτής υπογραμμίζει ότι το πρόβλημα βιωσιμότητας των ΟΕΦ εντάσσεται σε μια γενικευμένη κρίση στον πρωτογενή τομέα, που περιλαμβάνει τις εκτεταμένες ζημιές από την ευλογιά, που εξακολουθεί να αποδεκατίζει τα κοπάδια και να πλήττει την κτηνοτροφία στην Αιτωλοακαρνανία και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας, καθώς και τις μεγάλες καθυστερήσεις και μειωμένες πληρωμές αποζημιώσεων και ενισχύσεων (ζωοτροφές, παλιά και νέα βιολογικά, εκκρεμότητες 2024, βασική ενίσχυση 2025 κ.ά.).

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί να τιμωρεί τους ελαιοπαραγωγούς που σήμερα βρίσκονται αντιμέτωποι με οικονομική εξόντωση. Το Υπουργείο οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του και να στηρίξει εμπράκτως έναν από τους πιο κρίσιμους και δυναμικούς τομείς της ελληνικής γεωργίας, σε μια περίοδο που η σωρευμένη πίεση στον πρωτογενή τομέα εντείνει το αίσθημα ανασφάλειας του αγροτικού κόσμου», τονίζει η Χριστίνα Σταρακά.