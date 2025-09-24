Χριστίνα Σταρακά: Στη Βουλή με προτάσεις για τους δανειολήπτες, κατά της «τραπεζικής αυθαιρεσίας»

Η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Χριστίνα Σταρακά ως εισηγήτρια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «Ενίσχυση των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και συναφή οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα», ανέδειξε στο βήμα της Βουλής τα αδιέξοδα που δημιουργεί η κυβερνητική πολιτική και παρουσίασε τις συγκεκριμένες λύσεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ.

Η κ. Σταρακά ξεκίνησε την ομιλία της αναφερόμενη στη ματαίωση της συνάντησης Μητσοτάκη–Ερντογάν, που αποκάλυψε για ακόμη μία φορά πόσο πρόχειρα και χωρίς στρατηγικό σχέδιο κινείται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην εξωτερική πολιτική, αφήνοντας εκτεθειμένη τη χώρα και μειώνοντας το κύρος της.

Στη συνέχεια κατήγγειλε τη στάση της Κυβέρνησης απέναντι στους συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη και στάθηκε στον αγώνα του Πάνου Ρούτσι που συνεχίζει την απεργία πείνας, για να μάθει την αλήθεια για τον γιο του. «Η κοινωνία βλέπει ότι κάτι συγκαλύπτεται», τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει συστηματικά υπονομεύσει τη Δικαιοσύνη με την κατάργηση θεσμών που προστάτευαν τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Στρέφοντας την κριτική της στο νομοσχέδιο επεσήμανε πως ο Υπουργός αποφεύγει συστηματικά να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα: πόσοι ευρωπαϊκοί πόροι χάθηκαν από το 2019 και μετά, ποια ποσά καταλογίστηκαν στη χώρα ως πρόστιμα, ποια είναι η δημοσιονομική διόρθωση που έχει επιβληθεί στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τι ακριβώς συμβαίνει με το Υπερταμείο και τις σχέσεις του με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Οι πολίτες αξίζουν ξεκάθαρες απαντήσεις και όχι σιωπή», σημείωσε. «Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα δέχεται τους περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους αναλογικά με το μέγεθος της οικονομίας, οι απλοί πολίτες να μην βλέπουν κανένα όφελος» είπε χαρακτηριστικά λέγοντας ότι μόνοι ωφελημένοι είναι τα καρτέλ, οι τράπεζες, οι ημέτεροι των απευθείας αναθέσεων και όχι η κοινωνία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καταγγέλλοντας την

κυβέρνηση ότι μεθοδεύει την απομάκρυνση των φορέων της πόλης από το Διοικητικό

Συμβούλιο, ώστε όλες οι αποφάσεις να παίρνονται πίσω από κλειστές πόρτες από το

Υπερταμείο.

Τέλος, στάθηκε ιδιαίτερα και ανέλυσε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για την προστασία των δανειοληπτών και την αντιμετώπιση της τραπεζικής αυθαιρεσίας. Μια στοχευμένη πρόταση που περιλαμβάνει μέτρα για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, τον εξωδικαστικό μηχανισμό και τις εταιρείες διαχείρισης, καθώς και παρεμβάσεις για τις τραπεζικές χρεώσεις και τα επιτόκια.

«Ανάμεσα στην τραπεζική ασυδοσία και τους ευάλωτους συμπολίτες μας, το ΠΑΣΟΚ επιλέγει τους δεύτερους. Και αποτελεί επιλογή της κυβέρνησης της Ν.Δ. να βλέπει τους δανειολήπτες όχι ως πολίτες με δικαιώματα, αλλά ως νούμερα στους ισολογισμούς των τραπεζών.

Το ΠΑΣΟΚ στέκεται απέναντι σ’ αυτήν την αδικία. Με προτάσεις, με λύσεις, με πραγματική προστασία για την κοινωνία. Γιατί αυτό είναι γραμμένο στο DNA της παράταξής μας», κατέληξε η Χριστίνα Σταρακά, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να παλεύει με προτάσεις και λύσεις για μια κοινωνία πιο δίκαιη και πιο ανθρώπινη.

Δείτε το βίντεο από την εισήγηση της Χριστίνας Σταρακά στην Ολομέλεια της Βουλής:

Φωτογραφία: Eurokinnisi